Страшная правда: Екатерина Кухар рассказала о потере первого ребенка
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Судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар решила рассказать о тяжелом периоде в своей жизни. На этот серьезный шаг ее сподвиг один из участников танцевального шоу, который поделился своей трагедией. Однако в недавнем интервью Екатерина снова вспомнила о потере ребенка. По словам Кухар, она потеряла своего первого ребенка, когда была на восьмом месяце беременности. У телезвезды должна была родиться девочка, однако этого так и не случилось.
Звезда призналась, что после выкидыша ей не хотелось жить, однако благодаря поддержки мужа и близких людей, она все же вернулась к привычной жизни.
Также Екатерина рассказала, что, когда забеременела вторым ребенком, то очень переживала снова потерять своего малыша. Она находилась в постоянном стрессе, но, к счастью, родила здорового мальчика.
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