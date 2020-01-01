Страшная правда: Екатерина Кухар рассказала о потере первого ребенка

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась со зрителями болезненной историей.

Екатерина Кухар рассказала о том, как потеряла первого ребенка instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читай также: «Чертовка»: Санта Димопулос засветила пышную грудь в купальнике

Судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар решила рассказать о тяжелом периоде в своей жизни. На этот серьезный шаг ее сподвиг один из участников танцевального шоу, который поделился своей трагедией. Однако в недавнем интервью Екатерина снова вспомнила о потере ребенка. По словам Кухар, она потеряла своего первого ребенка, когда была на восьмом месяце беременности. У телезвезды должна была родиться девочка, однако этого так и не случилось.

Звезда призналась, что после выкидыша ей не хотелось жить, однако благодаря поддержки мужа и близких людей, она все же вернулась к привычной жизни.

Также Екатерина рассказала, что, когда забеременела вторым ребенком, то очень переживала снова потерять своего малыша. Она находилась в постоянном стрессе, но, к счастью, родила здорового мальчика.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: