Какая информация об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) вводит в заблуждение?

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ЭКО — это процедура, которая позволила десяткам тысяч женщин и мужчин испытать радость родительства. Но вокруг процедуры ходит много мифов, которые мы развеем в этой статье.

Суть метода экстракорпорального оплодотворения

Метод ЭКО предполагает оплодотворение яйцеклетки вне организма матери. Извлеченные яйцеклетки и сперматозоиды смешиваются в лабораторных условиях и помещаются в инкубатор для культивирования эмбрионов, которые после внедряют в матку матери.

Суть метода ЭКО Пресс-служба

Предварительное обследование родителей снижает риск осложнений беременности и повышает шанс рождения здорового ребенка. Диагностика позволяет внедрить в матку здоровые сформировавшиеся эмбрионы без хромосомных аномалий. По этой причине безопасность процедуры повышает спрос на ЭКО в Украине.

Развеиваем заблуждения

Давайте проясним наиболее часто тревожащие вопросы и удостоверимся в безопасности, целесообразности процедуры.

Миф №1. Дети, родившиеся с помощью метода ЭКО, имеют генетические заболевания и заторможены в развитии

Исследования медиков за последние десятилетия показывают, что риск возникновения генетических отклонений при естественном оплодотворении и в случае применения ЭКО равносилен. Это зависит напрямую от наследственности, генетического состояния здоровья родителей, чьи клетки будут взяты для зачатия, и общей экологической обстановки, в которой проживает семья.

Миф №2. Количество попыток ЭКО ограничено.

Нет. Но врачи рекомендуют делать до 6 попыток. В дальнейшем случае стоит задуматься об использовании донорского материала. Между попытками стоит делать перерыв в пару тройку месяцев, ведь организму нужен срок на восстановление.

Мифы о методе ЭКО Пресс-служба

Миф №3. В результате проведения ЭКО повышается частота онкологических заболеваний.

Сама по себе процедура не увеличивает шансы на возникновение онкологии. Но если у пациентки в организме уже запущен какой-либо непроявленный онкологический процесс, то в результате гормональной стимуляции он может начать развиваться быстрее.

Чтобы избежать этого риска на этапе подготовки к протоколу ЭКО женщины проходят полное обследование. .

Миф №4. Во время беременности возникают осложнения, приносящие вред женскому организму.

Активный прием гормональных препаратов действительно может вызвать синдром гиперстимуляции. Однако он протекает в основном в легкой форме, ощущается тяжесть и дискомфорт в нижней части живота. Не секрет, что беременность в любом случае — стресс для организма, нужно быть готовым и не бояться.

Миф №5. В результате процедуры может родиться двойня и даже тройня.

А вот этот факт не является заблуждением, скорее неожиданным сюрпризом. Подкрепляется тем, что врачи вводят в матку матери несколько культивированных эмбрионов, что увеличивает риск многоплодной беременности.

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