Бэби-бум: Известные женщины, которые скоро станут мамами

В мире шоу-бизнеса произошел настоящий бэби-бум, ведь многие успешные личности решили приумножить свою любовь и стать родителями.

Даша Квиткова instagram.com/kvittkova

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Мы подготовили подборку звезд, которые скоро увидят своих долгожданных деток.

1.Даша Квиткова

Супруга известного телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, призналась, что они давно планировали завести ребенка и подошли к этому с максимальной ответственностью.

«На самом деле, мы подошли к вопросу беременности очень серьезно. Мы хотели этого. Поэтому я стала посещать всех врачей задолго до и закрывать вопросы, которые меня тревожили, — пишет Даша Квиткова. — Скажу сразу, что даже у самого здорового человека, к сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза», - рассказывает Даша.

Также влюбленные рассекретили пол будущего ребенка – у них будет сын.

Даша Квиткова и Никита Добрынин instagram.com/kvittkova

2.Дарья Хлистун

Возлюбленная главного героя шоу «Холостяк 10» Дарья Хлистун призналась, что беременность для нее и Максима Михайлюка стала полной неожиданностью. Однако они очень счастливы, что вскоре станут родителями, и уже признались, что у них будет дочь.

Дарья Хлистун и Макс Михайлюк instagram.com/dasha_khlystun_

3.Меган Маркл

Герцогиня Сассекская и принц Гарри ждут пополнение в семье. Возлюбленные уже воспитывают сына Арчи, который родился 6 мая 2019 года. Недавно молодые родители рассекретили пол второго ребенка – они ждут девочку.

Меган Маркл и принц Гарри gettyimages.com

4.Элли Голдинг

Британская певица Элли Голдинг, которая ранее встречалась с принцем Гарри, сообщила, что скоро станет мамой. Сейчас Голдинг замужем за арт-дилером Каспаром Джоплингом. Пара узнала о скором пополнении в семье во время романтической поездки в честь первой годовщины их свадьбы.

Элли Голдинг instagram.com/elliegoulding

5.Эмили Ратаковски

Супермодель Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Бир-Макклард готовятся попробовать себя в роли родителей, однако пол ребенка пара не сообщает.

«Когда мы с мужем рассказываем друзьям, что я беременна, их первый вопрос: «Вы знаете, кто у вас родится?» Нам нравится отвечать, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам об этом скажет. Все смеются, но в нашей шутке есть доля истины. Люди намного сложнее, и их определяют не гениталии», — говорит Эмили.

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

6.Екатерина Репяхова

Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, ожидает первенца от музыканта. Также девушка призналась, что у них родится мальчик.

Екатерина Репяхова instagram.com/repyahovakate

7.Галь Гадот

Израильская актриса Галь Гадот в скором времени станет мамой в третий раз. Сейчас Галь Гадот со своим супругом, бизнесменом Яроном Версано, воспитывают двух дочерей.

Галь Гадот с мужем и дочерьми instagram.com/gal_gadot

8.Пиарщица Юла

Жена украинского ведущего Анатолия Анатолича Юлия Бойко готовится стать мамой в третий раз. Звездная пара воспитывает двух дочерей, а теперь возлюбленные готовятся к появлению сына.

Анатолий Анатолич, его жена Юлия Бойко и дочери instagram.com/yulattt

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