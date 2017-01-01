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«Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко впервые показала лицо сына

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Украинская модель Олеся Стефанко поделилась новым фото с сыном от белорусского предпринимателя.
«Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко впервые показала лицо сына
«Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко впервые показала лицо сына
instagram.com/olesiastefanko

Известная модель Олеся Стефанко, которая в 2011 году стала обладательницей титулов «Мисс Украина» и «Первая вице-Мисс Вселенная», поделилась новой фотографией с семимесячным сыном.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 32-летняя звезда обнародовала черно-белый кадр из своего дома во Флориде, США. На снимке звездная мама держала на руках подросшего Тео, отцом которого является белорусский IT-бизнесмен Сергей Алисеенко. Отметим, что это первое фото, где видно лицо мальчика.

«Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко впервые показала лицо сына
«Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко впервые показала лицо сына
instagram.com/olesiastefanko

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Теги: Олеся Стефанко
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Источник: ivonа bigmir)net

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