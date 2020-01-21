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Чем опасно прикладывание грелки к животу ребенка

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Доктор Комаровский рассказал о рисках для здоровья .
Чем опасно прикладывание грелки к животу ребенка
Чем опасно прикладывание грелки к животу ребенка
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Педиатр Евгений Комаровский часто отвечает на вопросы своих подписчиков в Instagram касательно здоровья. В этот раз одна из подписчиц детского врача поинтересовалась, можно ли ребенку на живот класть грелку.

Педиатр отметил, что при некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, например, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач. Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Всё. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач.



Ранее мы писали о признаках дефицита железа у ребенка. 

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Теги: доктор Комаровский, педиатр, советы доктора Комаровского
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