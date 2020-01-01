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Ребенок заразился COVID-19 в утробе матери: Первый подтвержденный случай

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Врачам впервые удалось доказать возможность инфицирования малыша матерью через утробу.
Ребенок заразился COVID-19 в утробе матери: Первый подтвержденный случай
Ребенок заразился COVID-19 в утробе матери: Первый подтвержденный случай
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Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом через утробу матери произошел во Франции. Подробней об этом расскажет Ivona.

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Коронавирусная инфекцияCOVID-19  может передаться ребенку от матери через утробу. Такую вероятность подтвердил беспрецедентный случай произошедший недавно во Франции.

В одну из больниц города Кламар, недалеко от Парижа, 23 марта поступила беременная женщина с признаками COVID-19: высокой температурой и сильным кашлем. Анализы подтвердили у нее коронавирусную инфекцию. Будущая мама находилась на момент госпитализации на третьем триместре беременности, и уже через три дня ей пришлось сделать экстренное кесарево сечение. Причиной этому послужили угрожающие симптомы, которые обнаружили у малыша в утробе матери.

Первичные анализы показали наличие COVID-19 у новорожденного мальчика. Более подробное исследование доказало, что заражение произошло от матери ребенку через плаценту, которая оказалась такой же уязвимой для коронавируса, как и легкие.

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Даниэле Де Лука, медицинский директор педиатрии клиники, в которую попала беременная пациентка с COVID-19, заявила, что прежде получить подтверждение вероятности заражения через материнскую утробу младенцев значительно усложнялось тем, что для исследования необходимо очень много образцов: кровь матери и малыша, кровь из пуповины, анализ плаценты и околоплодных вод.

После появления на свет мальчик казался вполне здоровым, однако уже через три дня начались нарушения, схожие с неврологическими заболеваниями. Впрочем, своевременное исследование и слаженная работа медиков помогли новорожденному малышу преодолеть болезнь.

Это был первый опыт лечения новорожденного от COVID-19. Врачи рассматривали возможность введения малышу антивирусного препарата Ремдисивир, но поскольку ребенок постепенно выздоравливал без посторонней помощи, никаких специальных лекарств (кроме поддерживающих и профилактических) ему не давали. На данный момент доктор Де Лука оценивает состояние новорожденного, как “в целом нормальное“.

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Теги: беременность, роды, мама и малыш, Covid 19, COVID-19, коронавирус, коронавирус у беременных
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Источник: ivona)bigmir.net

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