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Карантин продолжается: в МОЗ сообщили о продлении

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Министр здравоохранения анонсировал изменения в условиях карантина на территории Украины.
Карантин продолжается: в МОЗ сообщили о продлении
Карантин продолжается: в МОЗ сообщили о продлении
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С начала 2020 года весь мир буквально лихорадит - смертельно опасный вирус COVID-19 стремительно захватил большинство стран. На территорию Украины пандемия пришла 3 марта, а уже 12 марта был объявлен карантин по все территории страны, который держится до сих пор. Эту меру предосторожности продлевали несколько раз, текущая дата завершения карантина - 31 июля. Однако в МОЗ обеспокоены нынешней эпидемиологической ситуацией в стране. Поэтому, вероятней всего, карантин будет вновь продлен. О заявлении министра здравоохранения Максима Степанова подробней расскажет Ivona.

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На следующей неделе планируется рассмотрение постановлений, касающихся продления карантина на территории Украины. В МОЗ свое решение объясняют тем, что к полному снятию страна еще не готова - количество заболевших ежедневно по-прежнему высоко, а тенденция распространения коронавируса из-за послаблений карантинных мер сложно прогнозируема.

У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать, - заявил глава Минздрава.

Исходя из этого в Министерстве здравоохранения всерьез задумываются над тем, чтобы продлить карантин еще на месяц (таким образом он будет длиться до конца лета 2020 года).

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Кроме того министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что МОЗ планирует внести изменения в условия адаптивного карантина, который действует сейчас на территории Украины.

По данным МОЗ на 14 июля 2020 года, к послаблению противоэпидемических мероприятий по показателям, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020, из 24 областей страны готовы 17.

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Теги: COVID-19, Covid 19, коронавирус, Коронавирус в Украине, коронавирус в Украине 2020, карантин, карантин в украине
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Источник: ivona)bigmir.net

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