Важно обратить внимание на рацион.

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Сбалансированное питание после родов важно не только для кормящих мам, но и малышей, поэтому к составлению рациона необходимо подойти ответственно. Правильный режим поможет избежать многих проблем в первые месяцы жизни крохи.

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Главные принципы питания после родов:⠀⠀

Тепло

Женщина теряет много тепла во время родов, отдавая его малышу, рождая плаценту, теряя кровь. Поэтому маму нужно согревать и снаружи, и изнутри. Главные друзья в этот период - согревающие специи: корица, имбирь, куркума, кумин, кардамон, чили.



Питание после родов pinterest.com

Регулярность

Бывает, что мамы просто забывают поесть или у них нет сил что-то готовить. А ведь достаточное питание необходимо и для восстановления, и для секреции молока, и вообще для здоровья. Лучше питаться часто небольшими порциями, но можно и традиционно 3 раза в день. Главное - регулярно.

Питательность

Природой задумано, что малыш в любом случае получает достаточно витаминов и микроэлементов и во время беременности, и из грудного молока для роста и развития. Поэтому, чтобы это не происходило за счёт ресурса мамы, эти запасы нужно пополнять. Главные друзья - приготовленные овощи, мясо, рыба, цельнозерновые. ⠀

Легкость в переваривании

Кишечник работает хуже уже в последние месяцы беременности, будучи смещён наверх растущей маткой, ослаблен бурей новых гормонов. Требуется время для нормализации его работы, восстановления флоры для профилактики или лечения запоров. Поэтому отличный вариант - супы и еда, богатая клетчаткой (но при этом не холодные салаты).



Питание после родов Pinterest.com

Доступность

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Желательно, чтобы еда попадала к маме в уже готовом, теплом виде. Ну или как минимум была очень легкой в приготовлении, чтобы не стоять у плиты, балансируя младенца, нож и книгу рецептов.⠀⠀

Вкус

Еда должна приносить маме удовольствие, ибо не так много других удовольствий она может позволить себе в это время.⠀

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