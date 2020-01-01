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Питание после родов

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Важно обратить внимание на рацион.
Питание после родов
Питание после родов
pinterest.com

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Сбалансированное питание после родов важно не только для кормящих мам, но и малышей, поэтому к составлению рациона необходимо подойти ответственно. Правильный режим поможет избежать многих проблем в первые месяцы жизни крохи.

Главные принципы питания после родов:⠀⠀

  • Тепло

Женщина теряет много тепла во время родов, отдавая его малышу, рождая плаценту, теряя кровь. Поэтому маму нужно согревать и снаружи, и изнутри. Главные друзья в этот период - согревающие специи: корица, имбирь, куркума, кумин, кардамон, чили. 

Питание после родов
Питание после родов
pinterest.com

  • Регулярность

Бывает, что мамы просто забывают поесть или у них нет сил что-то готовить. А ведь достаточное питание необходимо и для восстановления, и для секреции молока, и вообще для здоровья. Лучше питаться часто небольшими порциями, но можно и традиционно 3 раза в день. Главное - регулярно.

  • Питательность

Природой задумано, что малыш в любом случае получает достаточно витаминов и микроэлементов и во время беременности, и из грудного молока для роста и развития. Поэтому, чтобы это не происходило за счёт ресурса мамы, эти запасы нужно пополнять. Главные друзья - приготовленные овощи, мясо, рыба, цельнозерновые. ⠀

  • Легкость в переваривании

Кишечник работает хуже уже в последние месяцы беременности, будучи смещён наверх растущей маткой, ослаблен бурей новых гормонов. Требуется время для нормализации его работы, восстановления флоры для профилактики или лечения запоров. Поэтому отличный вариант - супы и еда, богатая клетчаткой (но при этом не холодные салаты).

Питание после родов
Питание после родов
Pinterest.com
⠀⠀

  • Доступность

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Желательно, чтобы еда попадала к маме в уже готовом, теплом виде. Ну или как минимум была очень легкой в приготовлении, чтобы не стоять у плиты, балансируя младенца, нож и книгу рецептов.⠀⠀

  •  Вкус

Еда должна приносить маме удовольствие, ибо не так много других удовольствий она может позволить себе в это время.⠀

Ранее мы писали, что пить в жару.

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Теги: роды, питание
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