Назван способ выявления бессимптомных носителей коронавируса

Признаки Covid-19 могут быть скрыты в голосе.

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Многие замечали, что когда болеете, то меняется голос. Исследователи MIT Lincoln Laboratory обнаружили, что по голосу можно определить бессимптомных больных Covid.



Обрабатывая записи речи людей, инфицированных Covid-19, но еще не проявляющих симптомов, исследователи нашли доказательства голосовых биомаркеров. Отмечается, что эти биомаркеры происходят от нарушений, вызываемых инфекцией при движении мышц через дыхательную, гортанную и суставную системы.

Потоки воздуха, взаимодействуя с сотнями воспаленных мышц, искажают звуки речи. Это отражается на громкости, тоне, непрерывности и резонансе голоса – и все это можно измерить.

Ученые отметили, что полученные данные указывают на то, что биомаркеры голосовой системы можно использовать для выявления COVID-19, протекающего у пациентов без симптомов.

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