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Назван способ выявления бессимптомных носителей коронавируса

Комментариев: 3
Признаки Covid-19 могут быть скрыты в голосе.
Назван способ выявления бессимптомных носителей коронавируса
Назван способ выявления бессимптомных носителей коронавируса
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Многие замечали, что когда болеете, то меняется голос. Исследователи MIT Lincoln Laboratory обнаружили, что по голосу можно определить бессимптомных больных  Covid.

 Обрабатывая записи речи людей, инфицированных Covid-19, но еще не проявляющих симптомов,  исследователи нашли доказательства голосовых биомаркеров. Отмечается, что эти биомаркеры происходят от нарушений, вызываемых инфекцией при движении мышц через дыхательную, гортанную и суставную системы. 

Потоки воздуха, взаимодействуя с сотнями воспаленных мышц, искажают звуки речи. Это отражается на громкости, тоне, непрерывности и резонансе голоса – и все это можно измерить.

Ученые отметили, что полученные данные указывают на то, что биомаркеры голосовой системы можно использовать для выявления COVID-19, протекающего у пациентов без симптомов.

Ранее мы писали, как посещать пляж, чтобы не заболеть. 
 

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Теги: коронавирус, носители, ученые
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Комментариев (3)
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ИДИОТЫ!!!  (аноним)  10.07.2020, 18:08
Оценка:  0
ИДИОТЫ!!!
У меня всё...
    10.07.2020, 17:51
Оценка:  0
Ковид - это полностью лапша на уши, макаронавирус...
Жеральд    10.07.2020, 15:59
Оценка:  -1
Жеральд
теперь любого барана можно будет через прослушку придти и повязать.от онкологии в мире умирает гораздо больше людей,но никто из государств не заботиться о гражданах своих...А от ковид такая плять забота,что аж подозрительно
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