Пляж и коронавирус: как защитить себя
Не стоит забывать о простых правилах.
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Решение об открытии пляжей принимают органы местного самоуправления в каждом конкретном случае.
Если вы все же решили посетить пляж, рекомендуется:
- Соблюдать дистанцию не менее одного метра с другими людьми. Лежаки, шезлонги и другие объекты, на которых посетители пляжа могут сидеть и или лежать также должны быть размещены на расстоянии не менее метра.
- Если нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску (кроме пребывания в воде), надевая ее так, чтобы были прикрыты нос и рот.
- Соблюдать правила гигиены рук. А именно: мыть руки проточной водой с мылом перед едой, после посещения туалета, когда чувствуете, что они загрязнены. Не следует забывать мыть руки после снятия средств индивидуальной защиты (маски или респиратора).
- Не стоит касаться грязными руками лица. Если нет возможности помыть руки, их следует обработать спиртосодержащим антисептиком.
- Чихать и кашлять в локоть или одноразовую бумажную платок (которую следует сразу выбросить и помыть после этого руки).
- Внимательно относитесь к тому, куда выбрасываете использованные средства индивидуальной защиты. На их поверхности остаются микроорганизмы, которые выделяются с выдыхаемым воздухом. Они могут быть опасными для других людей, а также загрязнять окружающую среду.
- Не обмениваться вещами с другими людьми: полотенцами, защитными очками, игрушками и тому подобное.
- Следует отказаться от посещения пляжей людям, которые старше 60 лет, тем, кто в группе риска, а также тем, у кого имеются признаки респираторного заболевания или прошло менее 14 дней с момента контакта со случаем подтвержденного заболевания COVID-19.
Помните, что соблюдение правил индивидуальной защиты (даже на пляже) - это личная ответственность каждого.
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