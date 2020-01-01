Не стоит забывать о простых правилах.

Пляж и коронавирус: как защитить себя depositphotos.com

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Решение об открытии пляжей принимают органы местного самоуправления в каждом конкретном случае.

Если вы все же решили посетить пляж, рекомендуется:

Соблюдать дистанцию не менее одного метра с другими людьми. Лежаки, шезлонги и другие объекты, на которых посетители пляжа могут сидеть и или лежать также должны быть размещены на расстоянии не менее метра.

Если нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску (кроме пребывания в воде), надевая ее так, чтобы были прикрыты нос и рот.

Соблюдать правила гигиены рук. А именно: мыть руки проточной водой с мылом перед едой, после посещения туалета, когда чувствуете, что они загрязнены. Не следует забывать мыть руки после снятия средств индивидуальной защиты (маски или респиратора).

Не стоит касаться грязными руками лица. Если нет возможности помыть руки, их следует обработать спиртосодержащим антисептиком.

Чихать и кашлять в локоть или одноразовую бумажную платок (которую следует сразу выбросить и помыть после этого руки).

Внимательно относитесь к тому, куда выбрасываете использованные средства индивидуальной защиты. На их поверхности остаются микроорганизмы, которые выделяются с выдыхаемым воздухом. Они могут быть опасными для других людей, а также загрязнять окружающую среду.

Не обмениваться вещами с другими людьми: полотенцами, защитными очками, игрушками и тому подобное.

Следует отказаться от посещения пляжей людям, которые старше 60 лет, тем, кто в группе риска, а также тем, у кого имеются признаки респираторного заболевания или прошло менее 14 дней с момента контакта со случаем подтвержденного заболевания COVID-19.

Помните, что соблюдение правил индивидуальной защиты (даже на пляже) - это личная ответственность каждого.

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