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Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета

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Из творога можно приготовить не только запеканку и разнообразные десерты, но и вкусные летние пироги. Творог отлично сочетается с фруктами и ягодами, что дает простор для кулинарных экспериментов.
Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета
Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета
depositphotos.com

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Лето временно поставило жару на паузу - на улице прохладно и свежо, а значит, самое время побаловать родных вкусными ароматными пирогами. Отличной идеей для лета станет выпечка с творогом и сезонными фруктами - такое лакомство не только станет отличным десертом, но и насытит организм кальцием и витаминами. 

Предлагаем топ-3 оригинальных рецепта летнего пирога с творогом.

Творожный пирог с абрикосами

 

Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета
Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета
Shutterstock.com

Готовим вкусный летний пирог с абрикосами и творожно-лимонной начинкой.

Пирог с творогом и клубничным желе

Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета
Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета
depositphotos.com

Сладкий тарт с ванильной творожной начинкой и клубничным желе.

Пирог с творогом и черной смородиной

Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета
Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета
Shutterstock.com

Песочный пирог с ягодами, ванилью и творогом станет идеальным вариантом для послеобеденного чаепития.

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Теги: пирог, творожный пирог, летний пирог, летние рецепты, летние ягоды, летние фрукты, сладкая выпечка, творог
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Источник: IVONA bigmir)net

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