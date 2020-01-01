Из творога можно приготовить не только запеканку и разнообразные десерты, но и вкусные летние пироги. Творог отлично сочетается с фруктами и ягодами, что дает простор для кулинарных экспериментов.

Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета depositphotos.com

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Лето временно поставило жару на паузу - на улице прохладно и свежо, а значит, самое время побаловать родных вкусными ароматными пирогами. Отличной идеей для лета станет выпечка с творогом и сезонными фруктами - такое лакомство не только станет отличным десертом, но и насытит организм кальцием и витаминами.

Предлагаем топ-3 оригинальных рецепта летнего пирога с творогом.

Творожный пирог с абрикосами

Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета Shutterstock.com

Готовим вкусный летний пирог с абрикосами и творожно-лимонной начинкой.

Пирог с творогом и клубничным желе

Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета depositphotos.com

Сладкий тарт с ванильной творожной начинкой и клубничным желе.

Пирог с творогом и черной смородиной

Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета Shutterstock.com

Песочный пирог с ягодами, ванилью и творогом станет идеальным вариантом для послеобеденного чаепития.

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