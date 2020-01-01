Пироги с творогом: Три вкусные идеи для лета
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Лето временно поставило жару на паузу - на улице прохладно и свежо, а значит, самое время побаловать родных вкусными ароматными пирогами. Отличной идеей для лета станет выпечка с творогом и сезонными фруктами - такое лакомство не только станет отличным десертом, но и насытит организм кальцием и витаминами.
Предлагаем топ-3 оригинальных рецепта летнего пирога с творогом.
Готовим вкусный летний пирог с абрикосами и творожно-лимонной начинкой.
Пирог с творогом и клубничным желе
Сладкий тарт с ванильной творожной начинкой и клубничным желе.
Пирог с творогом и черной смородиной
Песочный пирог с ягодами, ванилью и творогом станет идеальным вариантом для послеобеденного чаепития.
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