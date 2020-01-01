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Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов

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IVONA подготовила пять лучших рецептов домашних пирогов с грибами.

Пирог с грибами
Пирог с грибами
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Лето в этом году выдалось жарким но дождливым и приносит щедрый урожай грибов. С грибами можно приготовить не только пикантные первые блюда, но и сытные вкусные пироги.

Грибные пироги можно приготовить из разного теста: слоеного, дрожжевого или песочного. С лесными грибами (белыми, лисичками, опятами) пироги получаются особенно ароматными и вкусными, но и от вешенок и шампиньонов не стоит отказываться.

1. Грибной пирог с лисичками

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
pinterest

2. Картофельный пирог с грибами

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
Pinterest

3. Овощной тарт с грибами, помидорами и маслинами

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
Pinterest

4. Кулебяка с грибами

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
Pinterest

5. Пирог с грибами, сметаной и сыром

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов
Pinterest

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Теги: пирог с грибами, грибной пирог, домашняя выпечка, несладкая выпечка, грибы, лесные грибы, лисички, блюда из грибов
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Источник: IVONA bigmir)net

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