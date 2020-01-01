IVONA подготовила пять лучших рецептов домашних пирогов с грибами.

Пирог с грибами pinterest

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Лето в этом году выдалось жарким но дождливым и приносит щедрый урожай грибов. С грибами можно приготовить не только пикантные первые блюда, но и сытные вкусные пироги.

Грибные пироги можно приготовить из разного теста: слоеного, дрожжевого или песочного. С лесными грибами (белыми, лисичками, опятами) пироги получаются особенно ароматными и вкусными, но и от вешенок и шампиньонов не стоит отказываться.

1. Грибной пирог с лисичками

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов pinterest

2. Картофельный пирог с грибами

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов Pinterest

3. Овощной тарт с грибами, помидорами и маслинами

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов Pinterest

4. Кулебяка с грибами

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов Pinterest

5. Пирог с грибами, сметаной и сыром

Пирог с грибами: ТОП-5 вкусных летних рецептов Pinterest

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