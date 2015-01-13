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Как приготовить сорбет: ТОП-5 рецептов

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Сорбет - это ледяной фруктовый десерт, идеальный для жарких дней.
Как приготовить сорбет: ТОП-5 рецептов
Как приготовить сорбет: ТОП-5 рецептов
pinterest.com

Сорбет - замороженный десерт, похожий фруктово-ягодное мороженое. Его можно заморозить не полностью, тогда получится густой прохладительный напиток. Сорбет или щербет в качестве напитка появился в Турции, а в Европу его завезли в XVI веке. Название сорбет придумали итальянцы, которым нравилось sorbetto - “смаковать” десерт. Напиток подавали по особым праздникам. Через столетия сорбетом называли холодный напиток из воды, сахара и лимона. В XIX веке в сорбет научились добавлять алкоголь и пить его небольшими глотками. 

Готовится современный сорбет очень просто: фруктовое пюре смешивают с сахарным сиропом и замораживают. В время заморозки, сорбет надо несколько раз перемешать, чтобы в десерте не было крупных остатков льда. Иногда в сорбет добавляют сливки, яйца, молоко. Сорбет можно приготовить из любых фруктов и ягод. Ivona предлагает пять лучших рецептов сорбета, который поможет охладиться в летний зной. Приготовьте персиковый, клубничный, апельсиновый, черничный или яблочный сорбет, и домашние обязательно попросят повторить его снова.

  • Персиковый сорбет

Персиковый сорбет: Рецепт приготовления
Персиковый сорбет: Рецепт приготовления
pinterest.com

Ингредиенты: 

  • персики - 1 кг.;
  • сок 2 лимонов;
  • сахар - 1/2 ст.;
  • вода- 2 л.

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Приготовление: 

1. Очистить персики, разрезать на четыре части, поместить в глубокую посуду. 

2. Добавить сахар и лимонный сок, залить водой и накрыть крышкой. 

3. Размять отдельно 5 персиков, варить полчаса в воде, процедить через частое сито. 

4. Добавить пюре к персикам с сахаром, поместить в холодильник. на 2 часа.

5. Подавать сильно охлажденным, почти замороженным.

  • Клубничный сорбет

Клубничный сорбет: Рецепт приготовления
Клубничный сорбет: Рецепт приготовления
pinterest.com

Ингредиенты: 

  • клубника - 500 г;
  • вода, сахар - по 1/3 ст.

Приготовление: 

1. Измельчить клубнику в блендере до получения однородного пюре. 

2. Поставить на слабый огонь небольшую кастрюлю с водой, добавить сахар, и, постоянно помешивая, дождаться, пока он не растворится. 

3. Довести сироп до кипения, готовить в течение 3 минут, снять с огня, остудить. 

4. Соединить сироп и клубнику, размешать, перелить в контейнер и убрать в морозилку на 3 часа. 

5. Перемешивать сорбет каждые полчаса.

6. Сформировать ложкой для мороженого шарики, выложить в креманки, подавать.

  • Апельсиновый сорбет

Апельсиновый сорбет: Рецепт приготовления
Апельсиновый сорбет: Рецепт приготовления
pinterest.com

Ингредиенты: 

  • свежевыжатый апельсиновый сок - 320 мл;
  • лимон - 1/2 шт.;
  • сахар - 100 г ;
  • вода - 100 мл;
  • яйца - 1 шт.

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Приготовление: 

1. Сварить сироп из сахара и воды. Охладить. 

2. Добавить в сироп апельсиновый сок и сок лимона. Перемешать.

3. Поместить в холодильник на полчаса, после заледенения перемешать. 

4. Взбить белок, добавить к смеси. 

5. Продолжить перемешивать сорбет три раза в час.

  • Черничный сорбет

Черничный сорбет: Рецепт приготовления
Черничный сорбет: Рецепт приготовления
pinterest.com

Ингредиенты: 

  • черника - 600 г;
  • сахар - 100 г;
  • вода - 1 ст. л.;
  • лимонный сок - 2 ст. л.

Приготовление: 

1. Сварить сироп из сахара, воды и сока лимона. Остудить. 

2. Залить заранее замороженную чернику сиропом.

3. Измельчить все тщательно в блендере.

4. Поместить в холодильник на несколько часов, при этом несколько раз доставать и перебивать блендером. 

  • Яблочный сорбет

Яблочный сорбет: Рецепт приготовления
Яблочный сорбет: Рецепт приготовления
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Ингредиенты:

  • Яблоки Гренни Смит - 4 шт.;
  • Вода, сахар - по 1 1/4 ст.; 
  • Лимоны - 1 шт.

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Приготовление: 

1. Выжать лимонный сок.

2. Очистить яблоки от кожуры, семян и плодоножек, разрезать на части.

3. Залить лимонным соком, хорошо перемешать.

4. Поместить в морозилку на ночь.

5. Смешать в кастрюле сахар с водой, дать сиропу покипеть 3 минуты, снять с огня. 

6. Вынуть яблоки из морозильной камеры, переложить в блендер, залить сиропом. Измельчить. 

7. Переложить смесь в форму, снова отправить в морозильную камеру на 6 часов. Каждый час сорбет нужно перемешивать.

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Теги: сорбет, щербет, десерты, летние десерты, мороженое, фруктовое мороженое, домашнее мороженое
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Источник: IVONA bigmir)net

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