Как приготовить сорбет: ТОП-5 рецептов

Сорбет - это ледяной фруктовый десерт, идеальный для жарких дней.

Сорбет - замороженный десерт, похожий фруктово-ягодное мороженое. Его можно заморозить не полностью, тогда получится густой прохладительный напиток. Сорбет или щербет в качестве напитка появился в Турции, а в Европу его завезли в XVI веке. Название сорбет придумали итальянцы, которым нравилось sorbetto - “смаковать” десерт. Напиток подавали по особым праздникам. Через столетия сорбетом называли холодный напиток из воды, сахара и лимона. В XIX веке в сорбет научились добавлять алкоголь и пить его небольшими глотками.

Готовится современный сорбет очень просто: фруктовое пюре смешивают с сахарным сиропом и замораживают. В время заморозки, сорбет надо несколько раз перемешать, чтобы в десерте не было крупных остатков льда. Иногда в сорбет добавляют сливки, яйца, молоко. Сорбет можно приготовить из любых фруктов и ягод. Ivona предлагает пять лучших рецептов сорбета, который поможет охладиться в летний зной. Приготовьте персиковый, клубничный, апельсиновый, черничный или яблочный сорбет, и домашние обязательно попросят повторить его снова.

Персиковый сорбет

Персиковый сорбет: Рецепт приготовления pinterest.com

Ингредиенты:

персики - 1 кг.;

сок 2 лимонов;

сахар - 1/2 ст.;

вода- 2 л.

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Приготовление:

1. Очистить персики, разрезать на четыре части, поместить в глубокую посуду.

2. Добавить сахар и лимонный сок, залить водой и накрыть крышкой.

3. Размять отдельно 5 персиков, варить полчаса в воде, процедить через частое сито.

4. Добавить пюре к персикам с сахаром, поместить в холодильник. на 2 часа.

5. Подавать сильно охлажденным, почти замороженным.

Клубничный сорбет

Клубничный сорбет: Рецепт приготовления pinterest.com

Ингредиенты:

клубника - 500 г;

вода, сахар - по 1/3 ст.

Приготовление:

1. Измельчить клубнику в блендере до получения однородного пюре.

2. Поставить на слабый огонь небольшую кастрюлю с водой, добавить сахар, и, постоянно помешивая, дождаться, пока он не растворится.

3. Довести сироп до кипения, готовить в течение 3 минут, снять с огня, остудить.

4. Соединить сироп и клубнику, размешать, перелить в контейнер и убрать в морозилку на 3 часа.

5. Перемешивать сорбет каждые полчаса.

6. Сформировать ложкой для мороженого шарики, выложить в креманки, подавать.

Апельсиновый сорбет

Апельсиновый сорбет: Рецепт приготовления pinterest.com

Ингредиенты:

свежевыжатый апельсиновый сок - 320 мл;

лимон - 1/2 шт.;

сахар - 100 г ;

вода - 100 мл;

яйца - 1 шт.

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Приготовление:

1. Сварить сироп из сахара и воды. Охладить.

2. Добавить в сироп апельсиновый сок и сок лимона. Перемешать.

3. Поместить в холодильник на полчаса, после заледенения перемешать.

4. Взбить белок, добавить к смеси.

5. Продолжить перемешивать сорбет три раза в час.

Черничный сорбет

Черничный сорбет: Рецепт приготовления pinterest.com

Ингредиенты:

черника - 600 г;

сахар - 100 г;

вода - 1 ст. л.;

лимонный сок - 2 ст. л.

Приготовление:

1. Сварить сироп из сахара, воды и сока лимона. Остудить.

2. Залить заранее замороженную чернику сиропом.

3. Измельчить все тщательно в блендере.

4. Поместить в холодильник на несколько часов, при этом несколько раз доставать и перебивать блендером.

Яблочный сорбет

Яблочный сорбет: Рецепт приготовления pinterest.com

Ингредиенты:

Яблоки Гренни Смит - 4 шт.;

Вода, сахар - по 1 1/4 ст.;

Лимоны - 1 шт.

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Приготовление:

1. Выжать лимонный сок.

2. Очистить яблоки от кожуры, семян и плодоножек, разрезать на части.

3. Залить лимонным соком, хорошо перемешать.

4. Поместить в морозилку на ночь.

5. Смешать в кастрюле сахар с водой, дать сиропу покипеть 3 минуты, снять с огня.

6. Вынуть яблоки из морозильной камеры, переложить в блендер, залить сиропом. Измельчить.

7. Переложить смесь в форму, снова отправить в морозильную камеру на 6 часов. Каждый час сорбет нужно перемешивать.

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