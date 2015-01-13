Как приготовить сорбет: ТОП-5 рецептов
Сорбет - замороженный десерт, похожий фруктово-ягодное мороженое. Его можно заморозить не полностью, тогда получится густой прохладительный напиток. Сорбет или щербет в качестве напитка появился в Турции, а в Европу его завезли в XVI веке. Название сорбет придумали итальянцы, которым нравилось sorbetto - “смаковать” десерт. Напиток подавали по особым праздникам. Через столетия сорбетом называли холодный напиток из воды, сахара и лимона. В XIX веке в сорбет научились добавлять алкоголь и пить его небольшими глотками.
Готовится современный сорбет очень просто: фруктовое пюре смешивают с сахарным сиропом и замораживают. В время заморозки, сорбет надо несколько раз перемешать, чтобы в десерте не было крупных остатков льда. Иногда в сорбет добавляют сливки, яйца, молоко. Сорбет можно приготовить из любых фруктов и ягод. Ivona предлагает пять лучших рецептов сорбета, который поможет охладиться в летний зной. Приготовьте персиковый, клубничный, апельсиновый, черничный или яблочный сорбет, и домашние обязательно попросят повторить его снова.
- Персиковый сорбет
Ингредиенты:
- персики - 1 кг.;
- сок 2 лимонов;
- сахар - 1/2 ст.;
- вода- 2 л.
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Приготовление:
1. Очистить персики, разрезать на четыре части, поместить в глубокую посуду.
2. Добавить сахар и лимонный сок, залить водой и накрыть крышкой.
3. Размять отдельно 5 персиков, варить полчаса в воде, процедить через частое сито.
4. Добавить пюре к персикам с сахаром, поместить в холодильник. на 2 часа.
5. Подавать сильно охлажденным, почти замороженным.
- Клубничный сорбет
Ингредиенты:
- клубника - 500 г;
- вода, сахар - по 1/3 ст.
Приготовление:
1. Измельчить клубнику в блендере до получения однородного пюре.
2. Поставить на слабый огонь небольшую кастрюлю с водой, добавить сахар, и, постоянно помешивая, дождаться, пока он не растворится.
3. Довести сироп до кипения, готовить в течение 3 минут, снять с огня, остудить.
4. Соединить сироп и клубнику, размешать, перелить в контейнер и убрать в морозилку на 3 часа.
5. Перемешивать сорбет каждые полчаса.
6. Сформировать ложкой для мороженого шарики, выложить в креманки, подавать.
- Апельсиновый сорбет
Ингредиенты:
- свежевыжатый апельсиновый сок - 320 мл;
- лимон - 1/2 шт.;
- сахар - 100 г ;
- вода - 100 мл;
- яйца - 1 шт.
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Приготовление:
1. Сварить сироп из сахара и воды. Охладить.
2. Добавить в сироп апельсиновый сок и сок лимона. Перемешать.
3. Поместить в холодильник на полчаса, после заледенения перемешать.
4. Взбить белок, добавить к смеси.
5. Продолжить перемешивать сорбет три раза в час.
- Черничный сорбет
Ингредиенты:
- черника - 600 г;
- сахар - 100 г;
- вода - 1 ст. л.;
- лимонный сок - 2 ст. л.
Приготовление:
1. Сварить сироп из сахара, воды и сока лимона. Остудить.
2. Залить заранее замороженную чернику сиропом.
3. Измельчить все тщательно в блендере.
4. Поместить в холодильник на несколько часов, при этом несколько раз доставать и перебивать блендером.
- Яблочный сорбет
Ингредиенты:
- Яблоки Гренни Смит - 4 шт.;
- Вода, сахар - по 1 1/4 ст.;
- Лимоны - 1 шт.
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Приготовление:
1. Выжать лимонный сок.
2. Очистить яблоки от кожуры, семян и плодоножек, разрезать на части.
3. Залить лимонным соком, хорошо перемешать.
4. Поместить в морозилку на ночь.
5. Смешать в кастрюле сахар с водой, дать сиропу покипеть 3 минуты, снять с огня.
6. Вынуть яблоки из морозильной камеры, переложить в блендер, залить сиропом. Измельчить.
7. Переложить смесь в форму, снова отправить в морозильную камеру на 6 часов. Каждый час сорбет нужно перемешивать.
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