Вчера, 15:45 Комментариев:0

Вкусная и быстрая выпечка порадует ваших близких.

Черника - полезная ягода. Известно положительное влияние ягод на здоровье глаз, способны они и замедлять процесс старения организма. Блюда с черникой обладают насыщенным ароматным ягодным вкусом. Популярные десерты: пироги, кексы, пирожные, коктейли, смузи. Можно заготовить чернику на зиму. Это может быть протертая черника с медом или с сахаром, либо просто замороженная целиком ягода. Кстати, в замороженном виде ягода не теряет своих вкусовых качеств.

Ivona поделится рецептом из финской национальной кухни. Встречайте, легкий черничный пирог!

Кухни мира: Традиционный финский пирог с черникой pinterest.com

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Много черники растет в Финляндии, поэтому один из самых популярных десертов в этой скандинавской стране - пирог с черникой, который называется Mustikkapiirakka. В переводе название пирога - “легкий черничный пирог”. Его готовят как со свежими, так и с замороженными ягодами. Процесс приготовления довольно прост, хотя могут быть вариации. Неизменным остается внешний вид финского пирога, состав заливки (на основе сметаны, греческого йогурта или молока). Финский пирог с черникой подают теплым или комнатной температуры с ванильным соусом или с мороженым, присыпают сахарной пудрой.

Кухни мира: Традиционный финский пирог с черникой pinterest.com

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Приготовление:

1. Просеять муку просеем вместе с разрыхлителем.

2. Застелить пекарской бумагой противень, разогреть духовку до 200 С.

3. Соединить в миске сахар, ваниль, яйца. Взбить венчиком (миксером) до растворения сахара.

4. Выложить в отдельную посуду масло, налить молоко.

5. Прогреть на небольшом огне, пока масло полностью не растопится. Не кипятить.

6. Добавить яйца, перемешать.

7. Добавить в несколько этапов муку с разрыхлителем и молочно-масляную смесь, чередуя их и все время взбивая тесто. Получается текучее тесто, напоминающее бисквитное.

8. Добавить половину черники, аккуратно вмешать ее в тесто ложкой или лопаточкой.

9. Вылить тесто в подготовленную форму, рассыпать по поверхности оставшуюся чернику.

10. Выпекать 45 минут, переложить из формы на решетку, дать немного остыть, разрезать порционно, посыпать сахарной пудрой.

Кухни мира: Традиционный финский пирог с черникой pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить домашнюю пастилу из черники.

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