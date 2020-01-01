Кухни мира: Традиционный финский пирог с черникой

Черника - полезная ягода. Известно положительное влияние ягод на здоровье глаз, способны они и замедлять процесс старения организма. Блюда с черникой обладают насыщенным ароматным ягодным вкусом. Популярные десерты: пироги, кексы, пирожные, коктейли, смузи. Можно заготовить чернику на зиму. Это может быть протертая черника с медом или с сахаром, либо просто замороженная целиком ягода. Кстати, в замороженном виде ягода не теряет своих вкусовых качеств.
Ivona поделится рецептом из финской национальной кухни. Встречайте, легкий черничный пирог!
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Много черники растет в Финляндии, поэтому один из самых популярных десертов в этой скандинавской стране - пирог с черникой, который называется Mustikkapiirakka. В переводе название пирога - “легкий черничный пирог”. Его готовят как со свежими, так и с замороженными ягодами. Процесс приготовления довольно прост, хотя могут быть вариации. Неизменным остается внешний вид финского пирога, состав заливки (на основе сметаны, греческого йогурта или молока). Финский пирог с черникой подают теплым или комнатной температуры с ванильным соусом или с мороженым, присыпают сахарной пудрой.
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Приготовление:
1. Просеять муку просеем вместе с разрыхлителем.
2. Застелить пекарской бумагой противень, разогреть духовку до 200 С.
3. Соединить в миске сахар, ваниль, яйца. Взбить венчиком (миксером) до растворения сахара.
4. Выложить в отдельную посуду масло, налить молоко.
5. Прогреть на небольшом огне, пока масло полностью не растопится. Не кипятить.
6. Добавить яйца, перемешать.
7. Добавить в несколько этапов муку с разрыхлителем и молочно-масляную смесь, чередуя их и все время взбивая тесто. Получается текучее тесто, напоминающее бисквитное.
8. Добавить половину черники, аккуратно вмешать ее в тесто ложкой или лопаточкой.
9. Вылить тесто в подготовленную форму, рассыпать по поверхности оставшуюся чернику.
10. Выпекать 45 минут, переложить из формы на решетку, дать немного остыть, разрезать порционно, посыпать сахарной пудрой.
Ранее мы рассказывали, как приготовить домашнюю пастилу из черники.
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