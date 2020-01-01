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Рецепт домашнего лакомства, в качестве и составе которого вы будете уверены на все 100.

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Сегодня сложно найти в торговой сети мармелад без добавления вредных добавок и загустителей. Несмотря на то, что мармелад вместе с зефиром относятся к полезным сладостям, состав магазинного продукта оставляет желать лучшего: ароматизаторы, стабилизаторы, красители...настоящих фруктов там нет вовсе. В то же время натуральный мармелад можно легко приготовить на собственной кухне.

Предлагаем рецепт вкусного домашнего мармелада из сезонных фруктов, например, слив, ведь в них большое содержание пектина. “Изюминка” мармелада по этому рецепту в том, что благодаря использованию технологии запекания, а не варки, он не теряет своих полезных свойств. В мармеладе из слив сохранится рутин – укрепляющий сосуды, витамин Р, калий — выводящий из организма лишние соли, фосфор — укрепляющий кости, железо и магний — важные для укрепления нервной системы и сердца. Чтобы у мармелада получился пряной вкус, можно добавить к ингредиентам молотую гвоздику.

Для приготовления мармелада понадобятся только сахар, сливы и вода. Чтобы лакомство получилось похожим на мармелад, и не превратилось в пюре, важно соблюдать технологию приготовления, а именно внимательно отнестись к процессу запекания. Важно, чтобы пюре не пригорело, для этого противень периодически встряхивают.

Не многие знают, что сливовый мармелад можно заготовить на зиму. Для этого его после запекания складывают в стеклянные емкости и закрывают крышкой, которой выступать будет пергаментная бумага. Таким способом можно сделать мармелад из яблок, абрикос, апельсинов, смородины, крыжовника.

Натуральный сливовый мармелад: пошаговый рецепт лакомства depositphotos.com

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Приготовление:

Разрезать сливы пополам, удалить косточки. Поместить фрукты, сахар и воду в кастрюлю. Варить на медленном огне до мягкости. Протереть массу через сито, вернуть в кастрюлю. Уварить в два раза на медленном огне, чтобы оно получилось достаточно густое. Выложить массу в силиконовые формы или на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправить в духовку, разогретую до 100 градусов, на 3 часа. Остудить мармелад, разрезать его на квадраты. Посыпать сахарной пудрой.

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