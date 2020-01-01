Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Натуральный сливовый мармелад: пошаговый рецепт лакомства

Сегодня, 14:15Комментариев:0
Рецепт домашнего лакомства, в качестве и составе которого вы будете уверены на все 100.
Ингредиенты
  • сливы 600 г
  • сахар 250 г
  • вода 100 мл
  • Сахарная пудра
Натуральный сливовый мармелад: пошаговый рецепт лакомства
Натуральный сливовый мармелад: пошаговый рецепт лакомства / depositphotos.com

Читай также: Пирожки с вишней на сдобном тесте в духовке

Сегодня сложно найти в торговой сети мармелад без добавления вредных добавок и загустителей. Несмотря на то, что мармелад вместе с зефиром относятся к полезным сладостям, состав магазинного продукта оставляет желать лучшего: ароматизаторы, стабилизаторы, красители...настоящих фруктов там нет вовсе. В то же время натуральный мармелад можно легко приготовить на собственной кухне. 

Предлагаем рецепт вкусного домашнего мармелада из сезонных фруктов, например, слив, ведь в них большое содержание пектина. “Изюминка” мармелада по этому рецепту в том, что благодаря использованию технологии запекания, а не варки, он не теряет своих полезных свойств. В мармеладе из слив сохранится рутин – укрепляющий сосуды, витамин Р, калий — выводящий из организма лишние соли, фосфор — укрепляющий кости, железо и магний — важные для укрепления нервной системы и сердца. Чтобы у мармелада получился пряной вкус, можно добавить к ингредиентам молотую гвоздику. 

Для приготовления мармелада понадобятся только сахар, сливы и вода. Чтобы лакомство получилось похожим на мармелад, и не превратилось в пюре, важно соблюдать технологию приготовления, а именно внимательно отнестись к процессу запекания. Важно, чтобы пюре не пригорело, для этого противень периодически встряхивают. 

Не многие знают, что сливовый мармелад можно заготовить на зиму. Для этого его после запекания складывают в стеклянные емкости и закрывают крышкой, которой выступать будет пергаментная бумага. Таким способом можно сделать мармелад из яблок, абрикос, апельсинов, смородины, крыжовника.

Натуральный сливовый мармелад: пошаговый рецепт лакомства
Натуральный сливовый мармелад: пошаговый рецепт лакомства
depositphotos.com

Читай также: Печенье Савоярди: как приготовить знаменитое лакомство

Приготовление:

  1. Разрезать сливы пополам, удалить косточки.
  2. Поместить фрукты, сахар и воду в кастрюлю. 
  3. Варить на медленном огне до мягкости. 
  4. Протереть массу через сито, вернуть в кастрюлю. 
  5. Уварить в два раза на медленном огне, чтобы оно получилось достаточно густое. 
  6. Выложить массу в силиконовые формы или на противень, застеленный пергаментной бумагой. 
  7. Отправить в духовку, разогретую до 100 градусов, на 3 часа. 
  8. Остудить мармелад, разрезать его на квадраты. 
  9. Посыпать сахарной пудрой.

Ранее мы писали, как приготовить малиновый кисель.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделиться:
Теги:мармелад,десерт,слива,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь