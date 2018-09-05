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Как заготовить баклажаны на зиму: Способы приготовления

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Практические советы для заготовки любимых "синеньких".
Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
pinterest.com

Ivona расскажет о способах заготовки на зиму баклажанов. Поскольку овощ сезонный, а “баклажанный век” недолог, заготавливать их лучше заранее.

Засолить баклажаны можно “холодным” и “горячим” способом. Первый предусматривает пересыпание нарезанных овощей солью и помещение под пресс. Предварительно  баклажаны можно отварить, пробланшировать либо вообще ничего не делать и засолить сырыми. Как и другие овощи, баклажаны солят в специальных емкостях, лучше - в деревянных бочках. При “холодном” засаливании важно, чтобы овощи были пересыпаны солью равномерно, ведь тогда. Далее сверху на овощи кладут гнет и оставляют в теплом месте, через неделю емкость с баклажанами надо перенести в более холодное помещение. Уже через месяц соленые баклажаны будут готовы. Потом овощи можно оставить в посуде, в которой они засаливались либо выложить в стерилизованные банки и закатать крышками. Кроме соли можно использовать некоторые пряности по вкусу.

“Горячий” способ засаливания предусматривает заливание овощей горячим маринадом.

Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
pinterest.com

  • Маринование

Маринование предусматривает использование уксуса либо лимонной кислоты, иногда - растительного масла.  Для маринование нужны только предварительно подготовленные, но никак не сырые овощи. Баклажаны можно отварить, пожарить, запечь. Рецептов маринованных баклажан очень много, в основном все они предполагают закатывание в стеклянные банки. Маринуют баклажаны как самостоятельно, так и вместе с другими овощами. Баклажанные заготовки, а это: икра, лечо, соте, разнообразные салаты, в том числе и баклажаны в аджике, - прекрасное дополнение к гарнирам и мясным блюдам.

Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
pinterest.com

Довольно неплохими получаются сушеные баклажаны. Для этого овощи необходимо вымыть, нарезать кольцами либо пластинами и выложить на противень. Подсушивают баклажаны при низкой температуре, а время зависит от толщины плода и его сорта. Сушить баклажанов можно также в специальных сушилках для овощей и фруктах. Далее овощи выкладывают в сухую емкость и хранить до полугода. Чтобы сушеные баклажаны не испортились, их можно полить растительным маслом. Зимой из сушеных овощей можно приготовить даже баклажанную икру. Для этого их замачивают на несколько часов, а потом поджаривают и измельчают.

Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
pinterest.com

  • Замораживание

Наверное, самый популярный способ заготовки овощей в XXI веке. Овощ нарезают кусочками, промывают, полностью дают стечь воде. Позже баклажаны кладут в сухую емкость и - в морозилку. Во избежание потери вкуса и формы, овощи можно предварительно отварить или бланшировать (около минут), высушить.

Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
pinterest.com

Ингредиенты

  • баклажаны, помидоры - по 3,5 кг;
  • лук, морковь - по 1,5 кг;
  • сладкий перец - 2 кг;
  • чеснок - 300 г;
  • соль - 4 ст.л.;
  • уксусная эссенция (70%) - 1 ст.л.;
  • растительное масло для обжаривания.

Приготовление

  1. Нарезать кубиками баклажаны и перец, морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс.
  2. Отдельно обжарить все овощи  на растительном масле, сложить в эмалированный таз. Перемешать.
  3. Измельчить помидоры до состояния пюре.
  4. Залить томатной массой обжаренные овощи, варить 40 минут с момента закипания.
  5. За 5 минут до готовности добавить чеснок, уксусную эссенцию.
  6. Разложить икру по стерилизованным банкам, закатать.

Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
Как заготовить баклажаны на зиму: способы приготовления
pinterest.com

Ранее мы рассказывали о лучших рецептах кабачковой икры.

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Теги: баклажаны, заготовки на зиму, блюда из овощей, маринование
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Источник: cookbook.itop.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
    05.09.2018, 15:59
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