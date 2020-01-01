Из баклажанов можно приготовить массу вкусных летних блюд. IVONA предлагает пять лучших рецептов.

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Лето в самом разгаре и в продаже появляется все больше фруктов и овощей. Почему бы не побаловать себя оригинальными и очень вкусными блюдами из баклажанов, которые любят называть "синенькими". Баклажан – самый универсальный летний овощ. С ним существует масса рецептов: от супов до рагу, от закусок до выпечки. Сам по себе баклажан обладает уникальным насыщенным вкусом с приятной остротой.

Врачи-диетологи рекомендуют блюда из баклажанов включать в меню тех, кто страдает атеросклерозом, болезнями печени и почек, желудочно-кишечного тракта, поэтому стоит максимально использовать сезон баклажанов. Они чудесно сочетаются с другими продуктам, очень полны и низкокалорийны. Что бы ты не приготовила – рулетики, рагу, икра или другие блюда, прекрасный вкус гарантирован.

1. Рулетики из баклажанов с творогом и чесноком

Летние блюда из баклажанов: ТОП-5 оригинальных рецептов Shutterstock.com

Рулетики из баклажанов готовятся быстро, выглядят потрясающе и получаются очень вкусными.

2. Греческая мусака

Летние блюда из баклажанов: ТОП-5 оригинальных рецептов Shutterstock.com

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Греческая мусака похожа на лазанью, только вместо пасты используются баклажаны, а вместо говядины – баранина.

3. Рататуй с томатным соусом

Летние блюда из баклажанов: ТОП-5 оригинальных рецептов Shutterstock.com

Рататуй хорош тем, что дает бесконечный простор для кулинарных экспериментов, ведь готовить его можно по-разному, достаточно немного менять набор ингредиентов и форму нарезки овощей.

4. Запеченные баклажаны по-пармски

Летние блюда из баклажанов: ТОП-5 оригинальных рецептов Shutterstock.com

Запеченные баклажаны по-пармски – любимое блюдо Софи Лорен, которое она включила в свою книгу рецептов.

5. Фаршированные баклажаны по-гречески

Летние блюда из баклажанов: ТОП-5 оригинальных рецептов Shutterstock.com

Рецепт приготовления баклажанов, фаршированных рисом, помидорами и сыром.

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