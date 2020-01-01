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Маринованная баклажанная икра: необычный рецепт

42 мин назадКомментариев:0
Необычный рецепт любимой закуски, которая понравится всей семье и разнообразит обеденный стол.
Ингредиенты
  • баклажаны, морковь по 3 кг
  • сладкий перец 0,5 кг
  • лук репчатый 3 шт
  • зелень пучок
  • чеснок 7 зубков
  • масло подсолнечное 200 мл
  • сахар 4 ст. л
  • уксус (9%) 150 мл
  • перец черный молотый, соль 1 ч. л
Маринованная баклажанная икра: необычный рецепт
Маринованная баклажанная икра: необычный рецепт / depositphotos.com

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Если в первой половине лета хозяйки заготавливают больше ягоды и фрукты, то во второй - приходит очередь овощей. Хозяйки стараются сделать заготовку из огурцов, помидоров, кабачков, перца и баклажанов. Баклажаны солят, маринуют, делают на их основе вкусные салат, а также любимую многими - баклажанную икру. Семейные рецепты баклажанной икры есть в каждом доме, но современным хозяйкам нравятся эксперименты и они ищут новые варианты. 

Рецептов приготовления баклажанной икры в кулинарии насчитывается довольно много. Мы предлагаем приготовить заготовку по оригинальному рецепту - баклажаны сначала необходимо замариновать с морковью и сладким перцем, при этом нет необходимости делать пюре, можно нарезать основной ингредиент кубиками. Маринованная баклажанная икра отличается простотой приготовления и отличными вкусовыми качествами. Маринованную баклажанную икру можно съесть сразу либо сделать заготовку на зиму. 

Маринованная баклажанная икра: необычный рецепт
Маринованная баклажанная икра: необычный рецепт
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Очистить баклажаны от кожуры, а перец от семян и плодоножек.
  2. Нарезать перец и баклажаны кубиками. 
  3. Натереть на терке морковь, лук нарезать полукольцами.
  4. Поместить баклажаны в кастрюлю с подсоленной водой, отваривать в течение 10 минут.
  5. Откинуть на дуршлаг, дать остыть.
  6. Смешать масло, соль, уксус и перец молотый. 
  7. Добавить в смесь чеснок и зелень, предварительно измельчив их ножом. 
  8. Выложить в заправку остывшие баклажаны, перец, морковь и лук.
  9. Перемешать все тщательно, чтобы все овощи пропитались ароматным маринадом.

Ранее мы писали, что можно приготовить из кабачков. 

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Теги:баклажаны,икра из баклажанов,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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