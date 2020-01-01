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Необычный рецепт любимой закуски, которая понравится всей семье и разнообразит обеденный стол.

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Если в первой половине лета хозяйки заготавливают больше ягоды и фрукты, то во второй - приходит очередь овощей. Хозяйки стараются сделать заготовку из огурцов, помидоров, кабачков, перца и баклажанов. Баклажаны солят, маринуют, делают на их основе вкусные салат, а также любимую многими - баклажанную икру. Семейные рецепты баклажанной икры есть в каждом доме, но современным хозяйкам нравятся эксперименты и они ищут новые варианты.

Рецептов приготовления баклажанной икры в кулинарии насчитывается довольно много. Мы предлагаем приготовить заготовку по оригинальному рецепту - баклажаны сначала необходимо замариновать с морковью и сладким перцем, при этом нет необходимости делать пюре, можно нарезать основной ингредиент кубиками. Маринованная баклажанная икра отличается простотой приготовления и отличными вкусовыми качествами. Маринованную баклажанную икру можно съесть сразу либо сделать заготовку на зиму.

Маринованная баклажанная икра: необычный рецепт depositphotos.com

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Приготовление:

Очистить баклажаны от кожуры, а перец от семян и плодоножек. Нарезать перец и баклажаны кубиками. Натереть на терке морковь, лук нарезать полукольцами. Поместить баклажаны в кастрюлю с подсоленной водой, отваривать в течение 10 минут. Откинуть на дуршлаг, дать остыть. Смешать масло, соль, уксус и перец молотый. Добавить в смесь чеснок и зелень, предварительно измельчив их ножом. Выложить в заправку остывшие баклажаны, перец, морковь и лук. Перемешать все тщательно, чтобы все овощи пропитались ароматным маринадом.

Ранее мы писали, что можно приготовить из кабачков.

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