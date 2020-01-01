Маринованная баклажанная икра: необычный рецепт

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Если в первой половине лета хозяйки заготавливают больше ягоды и фрукты, то во второй - приходит очередь овощей. Хозяйки стараются сделать заготовку из огурцов, помидоров, кабачков, перца и баклажанов. Баклажаны солят, маринуют, делают на их основе вкусные салат, а также любимую многими - баклажанную икру. Семейные рецепты баклажанной икры есть в каждом доме, но современным хозяйкам нравятся эксперименты и они ищут новые варианты.
Рецептов приготовления баклажанной икры в кулинарии насчитывается довольно много. Мы предлагаем приготовить заготовку по оригинальному рецепту - баклажаны сначала необходимо замариновать с морковью и сладким перцем, при этом нет необходимости делать пюре, можно нарезать основной ингредиент кубиками. Маринованная баклажанная икра отличается простотой приготовления и отличными вкусовыми качествами. Маринованную баклажанную икру можно съесть сразу либо сделать заготовку на зиму.
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Приготовление:
Ранее мы писали, что можно приготовить из кабачков.
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