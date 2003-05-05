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Спельта: полезные свойства и отличие от пшеницы

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В последнее время люди стали ответственное подходить к качеству потребляемых продуктов, поэтому появились новые тенденции в развитии производства пшеницы, а также возвращение на рынок "античных сортов" пшеницы.
Спельта - это вид пшеницы, который был распространен в древние времена
Спельта - это вид пшеницы, который был распространен в древние времена
Pinterest.com

В последнее время люди стали ответственное подходить к качеству потребляемых продуктов, поэтому появились новые тенденции в развитии производства пшеницы, а также возвращение на рынок «античных сортов» пшеницы. И не смотря на высокую урожайность пшеницы, вопрос качества занимает лидирующую позицию. 

Пшеница мягкая (Triticum Aestivum) и пшеница твердая (Triticum Durum) составляет почти все количество пшеницы, производимой в мире. 

Однако еще 150 лет назад ситуация существенно отличалась. 

При отсутствии транснациональных компаний, налаженного рынка семеноводства и товарной продукции каждый регион имел свой набор традиционных пшеницы, которые потребляло местное население. И это далеко не всегда были мягкие пшеницы. В рационе присутствовали спельты, полбы или Эмери, во многих регионах, где население было более консервативным, культивировались однозернянки и другие виды пшеницы.

Спельта - это вид пшеницы, который был распространен в древние времена, а затем скрылся с посевов, оставшись лишь в небольших районах. Она была найдена в некоторых неолитических местах (2500—1700 до н. э.) в Центральной Европе.

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В мире идет активный «поиск», возрождение, улучшение и внедрение в производство «античных злаков» - забытых зерновых. Одним из таких видов является пшеница спельты. Сейчас в Украине зарегистрировано только два сорта спельты, полученные Всеукраинским научным институтом селекции, - “Заря Украины” и “Европа”.

Спельта - распространенная культура в органическом земледелии
Спельта - распространенная культура в органическом земледелии
Pinterest.com

Почему спельта лучше обычной пшеницы: 

  • Высокие качественные показатели. Особенно это касается содержания протеина (до 25%) и клейковины (до 50%). Это позволяет использовать муку из спельты как отдельно для изготовления хлебобулочных и макаронных изделий, так и как улучшитель к низкокачественного муки. 

Спельта - распространенная культура в органическом земледелии как в странах Европейского Союза, так и в Украине. 

  • Макроэлементы: содержание калия на 10-15% больше, чем в обычной пшеницы, фосфора - больше на 60%, серы - на 70%, магния - на 35%, кальция такая же количество. Микроэлементы: содержание цинка на 25-30% больше, чем в обычной пшеницы, меди - на 15%, железа - на 5-10%, селена - на 100-200%, марганца - на 15-20%. 
  • Аминокислоты: спельты в среднем имеет на 50% выше, чем в мягкой пшеницы, показатель количества каждой аминокислоты, а клетчатки - на 10%;

Андрей Васильченко, главный специалист по направлению зерновых культур, Всеукраинский научный институт селекции, отмечает, что: «Расширение пищевого рациона, в частности, за счет традиционных, проверенных веками продуктов дает возможность организму человека выдерживать баланс необходимых микро- и макроэлементов». 

Кратко про пользу спельты:

  • повышает иммунитет
  • нормализует артериальное давление
  • улучшает кровообращение
  • нормализует пищеварительные процессы

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Теги: спельта, пшеница, польза, полезное питание, здоровье, аграрии
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Источник: ivona

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