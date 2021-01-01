Вкуснейший пирог с яблоками и грецкими орехами
Длинные выходные - отличный повод порадовать своих близких вкусной выпечкой.
Ингредиенты:
- 1/4 ст. апельсинового ликёра
- 1/4 ст. сушёной клюквы
- 1 ч. л. молотой корицы
- Цедра половины апельсина
- 1 ст. муки высшего сорта
- 1,5 ч. л. разрыхлителя теста
- 1/4 ч. л. соли
- 4 яйца
- 115 гр. сливочного масла, растопленного
- 1/3 ст. сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 2 ст. очищенных яблок, нарезанных кубиками (примерно 2 яблока)
- 0,5 ст. нарубленных грецких орехов, поджаренных
- Мороженое для подачи
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 175°С.
- В небольшой кастрюле нагрейте апельсиновый ликер. Выключите плиту и добавьте клюкву, убедившись, что вся клюква погружена в жидкость.
Читай также: Яблочный Спас: ТОП-3 вкусных рецепта пироговВ небольшой миске смешайте корицу и цедру апельсина. Вмешайте муку, разрыхлитель и соль. В большой миске смешайте яйца, сливочное масло, сахар и ваниль. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте.
- Добавьте яблоки, грецкие орехи и клюкву из ликёра. Переложите смесь в слегка смазанную маслом стеклянную форму для выпечки 20 х20 х5 см. или в форму для коржа диаметром 20 см. Выпекайте, пока деревянный шампур, вставленный в центр пирога, не выйдет чистым, примерно 30 минут.
- Нарежьте тёплый пирог на квадраты или на дольки и подавайте тёплым с мороженым.
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