Длинные выходные - отличный повод порадовать своих близких вкусной выпечкой.

Вкуснейший пирог с яблоками и грецкими орехами Pinterest

Ингредиенты:

1/4 ст. апельсинового ликёра

1/4 ст. сушёной клюквы

1 ч. л. молотой корицы

Цедра половины апельсина

1 ст. муки высшего сорта

1,5 ч. л. разрыхлителя теста

1/4 ч. л. соли

4 яйца

115 гр. сливочного масла, растопленного

1/3 ст. сахара

1 ч. л. ванильного экстракта

2 ст. очищенных яблок, нарезанных кубиками (примерно 2 яблока)

0,5 ст. нарубленных грецких орехов, поджаренных

Мороженое для подачи

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175°С. В небольшой кастрюле нагрейте апельсиновый ликер. Выключите плиту и добавьте клюкву, убедившись, что вся клюква погружена в жидкость. Читай также: Яблочный Спас: ТОП-3 вкусных рецепта пирогов В небольшой миске смешайте корицу и цедру апельсина. Вмешайте муку, разрыхлитель и соль. В большой миске смешайте яйца, сливочное масло, сахар и ваниль. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте. Добавьте яблоки, грецкие орехи и клюкву из ликёра. Переложите смесь в слегка смазанную маслом стеклянную форму для выпечки 20 х20 х5 см. или в форму для коржа диаметром 20 см. Выпекайте, пока деревянный шампур, вставленный в центр пирога, не выйдет чистым, примерно 30 минут. Нарежьте тёплый пирог на квадраты или на дольки и подавайте тёплым с мороженым.

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