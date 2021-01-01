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Вкуснейший пирог с яблоками и грецкими орехами

Длинные выходные - отличный повод порадовать своих близких вкусной выпечкой.
Вкуснейший пирог с яблоками и грецкими орехами
Вкуснейший пирог с яблоками и грецкими орехами
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Ингредиенты:

  • 1/4 ст. апельсинового ликёра
  • 1/4 ст. сушёной клюквы
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • Цедра половины апельсина
  • 1 ст. муки высшего сорта
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя теста
  • 1/4 ч. л. соли
  • 4 яйца
  • 115 гр. сливочного масла, растопленного
  • 1/3 ст. сахара
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 2 ст. очищенных яблок, нарезанных кубиками (примерно 2 яблока)
  • 0,5 ст. нарубленных грецких орехов, поджаренных
  • Мороженое для подачи 

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 175°С.
  2. В небольшой кастрюле нагрейте апельсиновый ликер. Выключите плиту и добавьте клюкву, убедившись, что вся клюква погружена в жидкость.

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    В небольшой миске смешайте корицу и цедру апельсина. Вмешайте муку, разрыхлитель и соль. В большой миске смешайте яйца, сливочное масло, сахар и ваниль. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте.
  4. Добавьте яблоки, грецкие орехи и клюкву из ликёра. Переложите смесь в слегка смазанную маслом стеклянную форму для выпечки 20 х20 х5 см. или в форму для коржа диаметром 20 см. Выпекайте, пока деревянный шампур, вставленный в центр пирога, не выйдет чистым, примерно 30 минут.
  5. Нарежьте тёплый пирог на квадраты или на дольки и подавайте тёплым с мороженым. 

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Источник: ivonа bigmir)net

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