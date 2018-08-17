Яблочный Спас: ТОП-3 вкусных рецепта пирогов
19 августа православные отмечают второй или Яблочный Спас. По традиции в храмах святят яблоки, а после церковной службы принято трапезничать блюдами из яблок.
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Самые популярные блюда с яблоками - десерты. Но нередко яблоки используют и для приготовления соусов, например, яблочного уксуса или кладут в овощные или мясные салаты.
Рецепт простого пирога с яблоками - шарлотки знают многие хозяйки. Ivona предлагает приготовить к праздничному столу яблочный пирог по одному из трех рекомендуемых рецептов. Вниманию хозяек предлагается яблочный пирог с ванильно-сметанным кремом, французский тарт с яблоками и корицей и пирог с яблоками с безе. Все три рецепта совершенно разные, но каждый из пирогов порадует гурманов неповторимым вкусом.
Яблочный пирог с ванильно-сметанным кремом
Ингредиенты
Для теста:
- Сливочное масло, сахар - по 125 гр.;
- Ванильный сахар - 10 гр.;
- Мука - стакан;
- Разрыхлитель - 3 ч.л.;
- Яйца - 3 шт.;
- Сливки - 3 ст.л.;
- Соль - щепотка
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Для начинки:
- Яблоки - 600 гр.;
- Лимонный сок - 1 ст.л.;
- Сметана - 200 гр.;
- Яйца - 2 шт.;
- Кукурузный крахмал - 40 гр.;
- Сахар - 75 гр.;
- Ванильный экстракт - 1/2 ч.л.
Приготовление
- Растереть размягченное масло с сахаром, солью, ванильным сахаром.
- Добавить яйца, просеянную с разрыхлителем муку, сливки.
- Смазать разъемную форму для выпечки маслом, выложить в нее тесто.
- Очистить яблоки от кожуры, удалить сердцевин, нарезать тонкими дольками.
- Сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Выложить ломтики на тесто, выпекать 15 минут при температуре 175 градусов.
- Смешать сметану, яйца, кукурузный крахмал, ваниль, сахар.
- Залить пирог заливкой, выпекать еще 60 минут.
- Остудить пирог в форме, нарезать порционно.
Французский тарт с яблоками и корицей
Ингредиенты
Тесто:
- Мука - 1 1/3 стакана;
- Сахар - 2/3 ст.;
- Сливочное масло - 125 гр.;
- Яйцо - 1 шт.;
- Молоко - 2 ст.л.
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Начинка:
- Яблоки - 4 шт.;
- Сахар - 1/2 ст.;
- Молотая корица - 1 ч.л.
Приготовление
- Нарезать кубиками холодное масло, растереть в крошку вместе с мукой и сахаром.
- Добавить яйцо и молоко, замесить тесто.
- Скатать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку.
- Поставить в холодильник на 30 минут.
- Очистить яблоки от кожуры и сердцевины и кожуры, нарезать тонкими дольками.
- Раскатать переложить в форму для выпечки, сформировать бортики.
- Выложить фрукты, посыпать сахаром и корицей.
- Выпекать при 180 С духовке готовности, остудить.
Яблочный пирог с нежным безе
Ингредиенты
- Готовые нарезанные яблоки - 7 чашек;
- Мука, лимонный сок - по 2 ст.л.;
- Сахар - 2/3 стакана;
- Молоко - 1/3 ст.;
- Яйца - 2 шт.;
- Тертая лимонная цедра - 1 ч.л.;
- Слоеное тесто;
- Сливочное масло - 1 ст. л.
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Для безе:
- Яйца - 3 шт.;
- Сахар - 6 ст. л.
Приготовление
- Перемешать яблоки с лимонным соком.
- Соединить в отдельной емкости сахар, муку, молоко, яичные желтки, цедру лимона. Перемешать.
- Залить массой яблоки.
- Выложить раскатанное тесто в форму, сделать небольшие бортики.
- Добавить начинку, сбрызнуть ее маслом.
- Прикрыть края фольгой, выпекать при температуре 200 ° С в течение четверти часа.
- Снять фольгу, печь еще полчаса, пока яблоки не станут мягкими. Уменьшить температуру.
- Взбить яичные белки до появления пены, постепенно добавить сахар, взбить до получения крепких пиков.
- Разложить равномерно безе на горячей начинке.
- Вернуть пирог в духовку, выпекать 15 минут до золотисто-коричневого цвета. Остудить.
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