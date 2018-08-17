Не знаете что приготовить на праздник? Собрали для вас три рецепта нежных, фруктовых десерта.

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-3 вкусных рецепта пирогов pinterest.com

19 августа православные отмечают второй или Яблочный Спас. По традиции в храмах святят яблоки, а после церковной службы принято трапезничать блюдами из яблок.

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Самые популярные блюда с яблоками - десерты. Но нередко яблоки используют и для приготовления соусов, например, яблочного уксуса или кладут в овощные или мясные салаты.

Рецепт простого пирога с яблоками - шарлотки знают многие хозяйки. Ivona предлагает приготовить к праздничному столу яблочный пирог по одному из трех рекомендуемых рецептов. Вниманию хозяек предлагается яблочный пирог с ванильно-сметанным кремом, французский тарт с яблоками и корицей и пирог с яблоками с безе. Все три рецепта совершенно разные, но каждый из пирогов порадует гурманов неповторимым вкусом.

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-3 вкусных рецепта пирогов pinterest.com

Яблочный пирог с ванильно-сметанным кремом

Ингредиенты

Для теста:

Сливочное масло, сахар - по 125 гр.;

- по 125 гр.; Ванильный сахар - 10 гр.;

- 10 гр.; Мука - стакан;

- стакан; Разрыхлитель - 3 ч.л.;

Яйца - 3 шт.;

- 3 шт.; Сливки - 3 ст.л.;

Соль - щепотка

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Для начинки:

Яблоки - 600 гр.;

Лимонный сок - 1 ст.л.;

Сметана - 200 гр.;

Яйца - 2 шт.;

- 2 шт.; Кукурузный крахмал - 40 гр.;

Сахар - 75 гр.;

- 75 гр.; Ванильный экстракт - 1/2 ч.л.

Яблочный пирог с ванильно-сметанным кремом pinterest.com

Приготовление

Растереть размягченное масло с сахаром, солью, ванильным сахаром. Добавить яйца, просеянную с разрыхлителем муку, сливки. Смазать разъемную форму для выпечки маслом, выложить в нее тесто. Очистить яблоки от кожуры, удалить сердцевин, нарезать тонкими дольками. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Выложить ломтики на тесто, выпекать 15 минут при температуре 175 градусов. Смешать сметану, яйца, кукурузный крахмал, ваниль, сахар. Залить пирог заливкой, выпекать еще 60 минут. Остудить пирог в форме, нарезать порционно.

Французский тарт с яблоками и корицей

Ингредиенты

Тесто:

Мука - 1 1/3 стакана;

- 1 1/3 стакана; Сахар - 2/3 ст.;

- 2/3 ст.; Сливочное масло - 125 гр.;

Яйцо - 1 шт.;

Молоко - 2 ст.л.

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Начинка:

Яблоки - 4 шт.;

Сахар - 1/2 ст.;

- 1/2 ст.; Молотая корица - 1 ч.л.

Французский тарт с яблоками и корицей pinterest.com

Приготовление

Нарезать кубиками холодное масло, растереть в крошку вместе с мукой и сахаром. Добавить яйцо и молоко, замесить тесто. Скатать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку. Поставить в холодильник на 30 минут. Очистить яблоки от кожуры и сердцевины и кожуры, нарезать тонкими дольками. Раскатать переложить в форму для выпечки, сформировать бортики. Выложить фрукты, посыпать сахаром и корицей. Выпекать при 180 С духовке готовности, остудить.

Яблочный пирог с нежным безе

Ингредиенты

Готовые нарезанные яблоки - 7 чашек;

Мука, лимонный сок - по 2 ст.л.;

Сахар - 2/3 стакана;

Молоко - 1/3 ст.;

Яйца - 2 шт.;

Тертая лимонная цедра - 1 ч.л.;

Слоеное тесто;

Сливочное масло - 1 ст. л.

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Для безе:

Яйца - 3 шт.;

Сахар - 6 ст. л.

Яблочный пирог с нежным безе pinterest.com

Приготовление

Перемешать яблоки с лимонным соком. Соединить в отдельной емкости сахар, муку, молоко, яичные желтки, цедру лимона. Перемешать. Залить массой яблоки. Выложить раскатанное тесто в форму, сделать небольшие бортики. Добавить начинку, сбрызнуть ее маслом. Прикрыть края фольгой, выпекать при температуре 200 ° С в течение четверти часа. Снять фольгу, печь еще полчаса, пока яблоки не станут мягкими. Уменьшить температуру. Взбить яичные белки до появления пены, постепенно добавить сахар, взбить до получения крепких пиков. Разложить равномерно безе на горячей начинке. Вернуть пирог в духовку, выпекать 15 минут до золотисто-коричневого цвета. Остудить.

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