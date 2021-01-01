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ТОП-5 полезных завтраков на каждый день

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Пять простых, но очень полезных рецептов, которые наполнят вас бодростью и энергией .
ТОП-5 полезных завтраков на каждый день
ТОП-5 полезных завтраков на каждый день
pixabay

Овсянка с ягодами

И каша, и ягоды содержат клетчатку, которая благотворно влияет на процесс пищеварения. Кроме того, каша - калорийна, поэтому обеспечивает организм энергией. Лучше всего брать не хлопья, а именно овсяную крупу. В ней намного больше полезных питательных веществ, но варить ее придется дольше. Ягоды можно брать любые, как замороженные, так и свежие. 

Ингредиенты:

  • Вода – 1 стакан
  • Овсянка – 0,5 стакана
  • Ягоды – 1 горсть
  • Сахар/мед/фруктоза/кленовый сироп – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварите кашу обычным образом. Немного остудите.
  2. Перед подачей к столу добавьте ягоды, подсластите по вкусу и перемешайте. 

ТОП-5 полезных завтраков на каждый день
ТОП-5 полезных завтраков на каждый день
pixabay
Йогурт с отрубями и сухофруктами

Такой завтрак не слишком калорийный, он особенно хорош для тех, кто страдает запорами и лишним весом. В идеале стоит взять живой йогурт, приготовленный в йогуртнице или термосе из закваски. Можно приготовить сразу несколько порций для завтрака – столько, сколько вы сможете съесть.

Ингредиенты:

  • Отруби – 1 ст. л.
  • Чернослив без косточки – 3–4 шт.
  • Курага – 3–4 шт.
  • Йогурт –100 мл.

Способ приготовления:

  1. Отруби и сухофрукты замочите в прохладной кипяченой воде на ночь.
  2. Утром добавьте йогурт и перемешайте.

Отварное мясо с овощами

Хороший вариант для тех, кто придерживается раздельного питания и кому в то же время предстоят умственные и физические нагрузки. Овощи можно взять и другие, необязательно те, что указаны в рецепте. Мясо же временами стоит заменять рыбой. Можно приготовить, например, такой салат.

Ингредиенты

  • Брокколи — 300-350 г
  • Куриное филе — 200-250 г
  • Сметана (майонез) — 100 г
  • Салатная зелень — 200 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Брокколи опустите в подсоленную кипящую воду и варите в течение 3 минут. Затем обдайте холодной водой и мелко нарежьте.
  2. Куриное филе отварите до готовности, остудите и мелко нарежьте.
  3. Зелень промойте и также нарежьте либо порвите руками.
  4. Все ингредиенты перемешайте, посолите, поперчите, заправьте сметаной или майонезом.

ТОП-5 полезных завтраков на каждый день
ТОП-5 полезных завтраков на каждый день
pixabay
Полезные бутерброды

Покупайте цельнозерновые булочки. Во-первых, они хорошо легко нарезаются, во-вторых, они менее калорийны, чем привычный хлеб. В-третьих, в них содержится достаточно клетчатки  и «медленных» углеводов, которые долго сохраняют чувство сытости. Используйте разные виды листового салата, богатые клетчаткой и микроэлементами.

Кстати, если заворачивать тот же ломтик отварного мяса с помидором в лист салата, он не только никуда не соскользнет с хлеба, но и в некоторых случаях позволит вообще без него обойтись.

Ингредиенты:

  • Нежирное отварное мясо – 200 г
  • Булочки цельнозерновые – 2 шт.
  • Листья салата – 4 шт.
  • Помидор –1–2 шт.

Способ приготовления

  1. Мясо нарежьте ломтиками, помидоры пластинками.
  2. Булочки разрежьте пополам, положите по листу салата, а затем мясо и помидор.
  3. Можно также использовать огурцы, болгарский перец и т. п.

Омлет с овощами в пароварке

Омлет - быстрый и полезный завтрак, особенно если не жарить его на сковороде, а приготовить на пару. Овощи подойдут любые – кабачки, цветная капуста, сладкий перец, репчатый лук, зеленый горошек и т.д.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 4 шт.
  • Молоко – 0,5 стакана
  • Овощи, нарезанные кубиками – 1,5 стакана
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Овощи положите в чашу для риса. Яйца взбейте с молоком, посолите, поперчите по вкусу и залейте этой смесью овощи.
  2. Все перемешайте и включите пароварку на 20 минут.
  3. После отключения перемешайте полуготовый омлет еще раз и включите еще на 10 минут.

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