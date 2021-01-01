ТОП-5 полезных завтраков на каждый день
Овсянка с ягодами
И каша, и ягоды содержат клетчатку, которая благотворно влияет на процесс пищеварения. Кроме того, каша - калорийна, поэтому обеспечивает организм энергией. Лучше всего брать не хлопья, а именно овсяную крупу. В ней намного больше полезных питательных веществ, но варить ее придется дольше. Ягоды можно брать любые, как замороженные, так и свежие.
Ингредиенты:
- Вода – 1 стакан
- Овсянка – 0,5 стакана
- Ягоды – 1 горсть
- Сахар/мед/фруктоза/кленовый сироп – по вкусу
Способ приготовления:
- Сварите кашу обычным образом. Немного остудите.
- Перед подачей к столу добавьте ягоды, подсластите по вкусу и перемешайте.
Йогурт с отрубями и сухофруктами
Такой завтрак не слишком калорийный, он особенно хорош для тех, кто страдает запорами и лишним весом. В идеале стоит взять живой йогурт, приготовленный в йогуртнице или термосе из закваски. Можно приготовить сразу несколько порций для завтрака – столько, сколько вы сможете съесть.
Ингредиенты:
- Отруби – 1 ст. л.
- Чернослив без косточки – 3–4 шт.
- Курага – 3–4 шт.
- Йогурт –100 мл.
Способ приготовления:
- Отруби и сухофрукты замочите в прохладной кипяченой воде на ночь.
- Утром добавьте йогурт и перемешайте.
Отварное мясо с овощами
Хороший вариант для тех, кто придерживается раздельного питания и кому в то же время предстоят умственные и физические нагрузки. Овощи можно взять и другие, необязательно те, что указаны в рецепте. Мясо же временами стоит заменять рыбой. Можно приготовить, например, такой салат.
Ингредиенты
- Брокколи — 300-350 г
- Куриное филе — 200-250 г
- Сметана (майонез) — 100 г
- Салатная зелень — 200 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Брокколи опустите в подсоленную кипящую воду и варите в течение 3 минут. Затем обдайте холодной водой и мелко нарежьте.
- Куриное филе отварите до готовности, остудите и мелко нарежьте.
- Зелень промойте и также нарежьте либо порвите руками.
- Все ингредиенты перемешайте, посолите, поперчите, заправьте сметаной или майонезом.
Полезные бутерброды
Покупайте цельнозерновые булочки. Во-первых, они хорошо легко нарезаются, во-вторых, они менее калорийны, чем привычный хлеб. В-третьих, в них содержится достаточно клетчатки и «медленных» углеводов, которые долго сохраняют чувство сытости. Используйте разные виды листового салата, богатые клетчаткой и микроэлементами.
Кстати, если заворачивать тот же ломтик отварного мяса с помидором в лист салата, он не только никуда не соскользнет с хлеба, но и в некоторых случаях позволит вообще без него обойтись.
Ингредиенты:
- Нежирное отварное мясо – 200 г
- Булочки цельнозерновые – 2 шт.
- Листья салата – 4 шт.
- Помидор –1–2 шт.
Способ приготовления
- Мясо нарежьте ломтиками, помидоры пластинками.
- Булочки разрежьте пополам, положите по листу салата, а затем мясо и помидор.
- Можно также использовать огурцы, болгарский перец и т. п.
Омлет с овощами в пароварке
Омлет - быстрый и полезный завтрак, особенно если не жарить его на сковороде, а приготовить на пару. Овощи подойдут любые – кабачки, цветная капуста, сладкий перец, репчатый лук, зеленый горошек и т.д.
Ингредиенты:
- Яйцо – 4 шт.
- Молоко – 0,5 стакана
- Овощи, нарезанные кубиками – 1,5 стакана
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Овощи положите в чашу для риса. Яйца взбейте с молоком, посолите, поперчите по вкусу и залейте этой смесью овощи.
- Все перемешайте и включите пароварку на 20 минут.
- После отключения перемешайте полуготовый омлет еще раз и включите еще на 10 минут.
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