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Фаршированный картофель: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво

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Несменный судья "МастерШефа" подсказал, чем побаловал мужа и детей.
Фаршированный картофель: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Фаршированный картофель: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный украинский кулинарный эксперт колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который 10 лет является судьей проекта “МастерШеф“, обожает делиться с подписчиками рецептами вкусных блюд.

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На этот раз знаменитость решил подсказать, как сделать картофель еще вкуснее. На своей странице в Инстаграм Эктор обнародовал простой рецепт, согласно которому этот овощ нужно запекать и фаршировать.

“Это не просто гарнир, это по-настоящему самостоятельное блюдо, которое не только насытит, но и удовлетворит вкусы даже самых требовательных гурманов“, - заинтриговал читателей Эктор.

Для приготовления фаршированного картофеля вам понадобится:

  • Картофель - 5 шт. одного размера;
  • Помидор без шкурки, нарезанный кубиком - 60 гр.
  • Зеленый лук - 40 гр.
  • Горчица - 10 гр.
  • Чеснок - 1 головка
  • Бекон - слайсы 400 гр.
  • Сыр гауда или моцарелла - 50 гр.
  • Сливки жирные - 50 гр.
  • Сыр пармезан - 20 гр.

Как приготовить фаршированный картофель по рецепту Эктора Хименеса-Браво: Пошаговая инструкция

 

  • 1. Картофель хорошенько моем и запекаем в фольге при 190 градусах 40 минут.
  • 2. Головку чеснока тоже ставим запекаться на 5 минут при 190.
  • 3. Печеный картофель режем пополам и чайной ложкой аккуратно вынимаем мякоть из обеих половинок.
  • 4. Делаем начинку. К печёному картофелю добавляем печеный чеснок, томаты, зеленый лук, сыр Гауда, сливки, горчицу, соль и черный перец.
  • 5. Начиняем половинки картофеля и оборачиваем каждую половинку беконом.
  • 6. Сверху посыпаем пармезаном и ставим опять в духовку на 180 градусов на 7 минут.

Смотрите видеоинструкцию по приготовлению фаршированного картофеля:

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Теги: фаршированный картофель, рецепты звезд, Эктор Хименес Браво, что приготовить
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Источник: ivonа bigmir)net

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