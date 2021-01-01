Фаршированный картофель: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Известный украинский кулинарный эксперт колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который 10 лет является судьей проекта “МастерШеф“, обожает делиться с подписчиками рецептами вкусных блюд.
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На этот раз знаменитость решил подсказать, как сделать картофель еще вкуснее. На своей странице в Инстаграм Эктор обнародовал простой рецепт, согласно которому этот овощ нужно запекать и фаршировать.
“Это не просто гарнир, это по-настоящему самостоятельное блюдо, которое не только насытит, но и удовлетворит вкусы даже самых требовательных гурманов“, - заинтриговал читателей Эктор.
Для приготовления фаршированного картофеля вам понадобится:
- Картофель - 5 шт. одного размера;
- Помидор без шкурки, нарезанный кубиком - 60 гр.
- Зеленый лук - 40 гр.
- Горчица - 10 гр.
- Чеснок - 1 головка
- Бекон - слайсы 400 гр.
- Сыр гауда или моцарелла - 50 гр.
- Сливки жирные - 50 гр.
- Сыр пармезан - 20 гр.
Как приготовить фаршированный картофель по рецепту Эктора Хименеса-Браво: Пошаговая инструкция
- 1. Картофель хорошенько моем и запекаем в фольге при 190 градусах 40 минут.
- 2. Головку чеснока тоже ставим запекаться на 5 минут при 190.
- 3. Печеный картофель режем пополам и чайной ложкой аккуратно вынимаем мякоть из обеих половинок.
- 4. Делаем начинку. К печёному картофелю добавляем печеный чеснок, томаты, зеленый лук, сыр Гауда, сливки, горчицу, соль и черный перец.
- 5. Начиняем половинки картофеля и оборачиваем каждую половинку беконом.
- 6. Сверху посыпаем пармезаном и ставим опять в духовку на 180 градусов на 7 минут.
Смотрите видеоинструкцию по приготовлению фаршированного картофеля:
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