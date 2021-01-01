Чиа пудинг с клубникой и черешней: Полезный десерт от Боржемской
Марина Боржемская поделилась простым рецептом полезного десерта.
Популярный украинский фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская часто делиться с подписчиками рецептами полезных и простых в приготовлении блюд.
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На этот раз на своей странице в Инстаграм спортсменка рассказала, что можно сделать из клубники и черешни. Боржемская предложила читателям попробовать фруктово-ягодный пудинг с семенами чиа.
Что нам понадобится для приготовления чиа пудинга с клубникой и черешней:
- Кефир 2,5% - 250 мл
- Семена чиа (можно заменить семенами льна) - 15 г.
- Мед - 1 ч. л.
- Клубника - 80 г.
- Черешня - 30 г.
- Ваниль - 1 г.
Способ приготовления чиа пудинга с клубникой и черешней:
- К кефиру добавьте семена чиа и мед, тщательно перемешайте.
- Разложите клубнику на дно форм. Сверху залейте кефирную массу. И отправьте в холодильник на ночь.
- Достаньте утром пудинг, перемешайте.
- Украсьте сверху черешней.
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