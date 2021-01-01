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Чиа пудинг с клубникой и черешней: Полезный десерт от Боржемской

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Марина Боржемская поделилась простым рецептом полезного десерта.
Чиа пудинг с клубникой и черешней: Полезный десерт от Боржемской
Чиа пудинг с клубникой и черешней: Полезный десерт от Боржемской
instagram.com/uzelkova.marina

Популярный украинский фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская часто делиться с подписчиками рецептами полезных и простых в приготовлении блюд.

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На этот раз на своей странице в Инстаграм спортсменка рассказала, что можно сделать из клубники и черешни. Боржемская предложила читателям попробовать фруктово-ягодный пудинг с семенами чиа.

Что нам понадобится для приготовления чиа пудинга с клубникой и черешней:

 

  • Кефир 2,5% - 250 мл
  • Семена чиа (можно заменить семенами льна) - 15 г.
  • Мед - 1 ч. л.
  • Клубника - 80 г.
  • Черешня - 30 г.
  • Ваниль - 1 г.

Способ приготовления чиа пудинга с клубникой и черешней:

 

  • К кефиру добавьте семена чиа и мед, тщательно перемешайте.
  • Разложите клубнику на дно форм. Сверху залейте кефирную массу. И отправьте в холодильник на ночь.
  • Достаньте утром пудинг, перемешайте.
  • Украсьте сверху черешней.

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Теги: рецепты звезд, пудинг, чиа пудинг, чиа, клубника, черешня, Марина Боржемская
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Источник: ivonа bigmir)net

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