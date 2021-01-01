Марина Боржемская поделилась простым рецептом полезного десерта.

Чиа пудинг с клубникой и черешней: Полезный десерт от Боржемской instagram.com/uzelkova.marina

Популярный украинский фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская часто делиться с подписчиками рецептами полезных и простых в приготовлении блюд.

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На этот раз на своей странице в Инстаграм спортсменка рассказала, что можно сделать из клубники и черешни. Боржемская предложила читателям попробовать фруктово-ягодный пудинг с семенами чиа.

Что нам понадобится для приготовления чиа пудинга с клубникой и черешней:

Кефир 2,5% - 250 мл

Семена чиа (можно заменить семенами льна) - 15 г.

Мед - 1 ч. л.

Клубника - 80 г.

Черешня - 30 г.

Ваниль - 1 г.

Способ приготовления чиа пудинга с клубникой и черешней:

К кефиру добавьте семена чиа и мед, тщательно перемешайте.

Разложите клубнику на дно форм. Сверху залейте кефирную массу. И отправьте в холодильник на ночь.

Достаньте утром пудинг, перемешайте.

Украсьте сверху черешней.

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