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Творожная запеканка с малиной

Порадуйте своих близких вкуснейшей сезонной запеканкой с малиной.
Творожная запеканка с малиной
Творожная запеканка с малиной
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Ингредиенты:

  • 150 г малины 
  • 4 сливы
  • 2 яйца
  • 150 г сахарного песка
  • 250 г диетического творога
  • 2 ст. л. муки

Приготовление:

  1. Сливы вымойте, обсушите, удалите косточки, мякоть нарежьте ломтиками. Ягоды вымойте, обсушите и почистите. 

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    Подготовленные фрукты и ягоды выложите в смазанную любым жиром форму. Духовку разогрейте до 180 °C. 
  3. Яйца взбейте со 130 г сахара, добавьте творог, муку, цедру и перемешайте. Получившуюся массу выложите на творог и разровняйте. Сверху присыпьте оставшимся сахарным песком и поставьте в духовку на 30 мин.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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