Творожная запеканка с малиной
Порадуйте своих близких вкуснейшей сезонной запеканкой с малиной.
Ингредиенты:
- 150 г малины
- 4 сливы
- 2 яйца
- 150 г сахарного песка
- 250 г диетического творога
- 2 ст. л. муки
Приготовление:
- Сливы вымойте, обсушите, удалите косточки, мякоть нарежьте ломтиками. Ягоды вымойте, обсушите и почистите.
Читай также: Барбекю в деревенском стилеПодготовленные фрукты и ягоды выложите в смазанную любым жиром форму. Духовку разогрейте до 180 °C.
- Яйца взбейте со 130 г сахара, добавьте творог, муку, цедру и перемешайте. Получившуюся массу выложите на творог и разровняйте. Сверху присыпьте оставшимся сахарным песком и поставьте в духовку на 30 мин.
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