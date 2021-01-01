Творожная запеканка с малиной

Порадуйте своих близких вкуснейшей сезонной запеканкой с малиной.

Ингредиенты:

150 г малины

4 сливы

2 яйца

150 г сахарного песка

250 г диетического творога

2 ст. л. муки

Приготовление:

Сливы вымойте, обсушите, удалите косточки, мякоть нарежьте ломтиками. Ягоды вымойте, обсушите и почистите. Читай также: Барбекю в деревенском стиле Подготовленные фрукты и ягоды выложите в смазанную любым жиром форму. Духовку разогрейте до 180 °C. Яйца взбейте со 130 г сахара, добавьте творог, муку, цедру и перемешайте. Получившуюся массу выложите на творог и разровняйте. Сверху присыпьте оставшимся сахарным песком и поставьте в духовку на 30 мин.

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