Барбекю в деревенском стиле
Нежнейшее, маринованное в томатном соусе мясо, идеально подходит к любому гарниру. Готовится просто и быстро, единственный нюанс - долгое маринование.
Ингредиенты
- Свинина отбивные - 4 шт.
- Сок овощной - 200 мл
- Зеленый лук - 2 ст. л.
- Перец-чили Консервированный - 2 ст. л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Вустерский соус - 1 ст. л.
- Базилик - 2 ст. л.
- Острый соус - по вкусу
Способ приготовления
- В маленькой миске смешайте овощной соки, зеленый лук, перец чили, чеснок, вустерский соус, базилик и любой острый соус.
- Поместите мясо в пластиковый пакет и залейте приготовленным маринадом. Пакет плотно закройте и маринуйте в холодильнике около 6 часов, периодически встряхивая. Когда отбивные достаточно промаринуются, выньте их из пакета, высушите и поместите в гриль.
- Жарьте по 5 минут каждую сторону. Оставшийся от мяса маринад слейте в небольшую кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до кипения и сразу выключите.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил