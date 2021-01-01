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Барбекю в деревенском стиле

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Нежнейшее, маринованное в томатном соусе мясо, идеально подходит к любому гарниру. Готовится просто и быстро, единственный нюанс - долгое маринование.
Как приготовить вкусное барбекю
Как приготовить вкусное барбекю
pixabay.com

Ингредиенты

  • Свинина отбивные - 4 шт.
  • Сок овощной - 200 мл
  • Зеленый лук - 2 ст. л.
  • Перец-чили Консервированный - 2 ст. л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Вустерский соус - 1 ст. л.
  • Базилик - 2 ст. л.
  • Острый соус - по вкусу

Способ приготовления

  1. В маленькой миске смешайте овощной соки, зеленый лук, перец чили, чес­нок, вустерский соус, базилик и любой острый соус.
  2. Поместите мясо в пластико­вый пакет и залейте приготовленным маринадом. Пакет плотно закройте и мари­нуйте в холодильнике около 6 часов, периодически встряхивая. Когда отбивные достаточно промаринуются, выньте их из пакета, высушите и поместите в гриль.
  3. Жарьте по 5 минут каждую сторону. Остав­шийся от мяса маринад слейте в небольшую кастрюлю и поставьте на огонь. До­ведите до кипения и сразу выключите.

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Теги: барбекю, мясо
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