Барбекю в деревенском стиле

Нежнейшее, маринованное в томатном соусе мясо, идеально подходит к любому гарниру. Готовится просто и быстро, единственный нюанс - долгое маринование.

Ингредиенты

Свинина отбивные - 4 шт.

Сок овощной - 200 мл

Зеленый лук - 2 ст. л.

Перец-чили Консервированный - 2 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Вустерский соус - 1 ст. л.

Базилик - 2 ст. л.

Острый соус - по вкусу

Способ приготовления

В маленькой миске смешайте овощной соки, зеленый лук, перец чили, чес­нок, вустерский соус, базилик и любой острый соус. Поместите мясо в пластико­вый пакет и залейте приготовленным маринадом. Пакет плотно закройте и мари­нуйте в холодильнике около 6 часов, периодически встряхивая. Когда отбивные достаточно промаринуются, выньте их из пакета, высушите и поместите в гриль. Жарьте по 5 минут каждую сторону. Остав­шийся от мяса маринад слейте в небольшую кастрюлю и поставьте на огонь. До­ведите до кипения и сразу выключите.

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