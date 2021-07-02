Клубничная панна котта: Простой рецепт от Марички Падалко

Ведущая ТСН рассказала, как приготовить десерт из свежей клубники и желе.

Ведущая программы ТСН Маричка Падалко обожает делиться с подписчиками кулинарными советами. На этот раз звезда канала 1+1 решила подсказать читателям своего профиля в Инстаграм, как приготовить вкусное и в то же время очень простое блюдо из клубники и желе – панна котту.

«Это простой рецепт, который гарантированно получится у каждого. Единственное что – на его надо запланировать немного времени, которое потребуется для застывания каждого слоя десерта», - заинтриговала фанов Падалко.

На приготовление 6 порций понадобятся следующие ингредиенты:

1 пакетик желе со вкусом клубники

3 пакетика панна котты со вкусом клубники

Свежая клубника

Мята для декора

Способ приготовления клубничной панна котты:

1. Приготовить первый слой десерта. Насыпать в кастрюлю с 400 мл почти кипящей воды порошок для желе. Хорошо размешать. Снять с плиты и, помешивая, дать порошку хорошо раствориться.

Читай также: Как быстро похудеть летом: Советы от Марички Падалко 2. Дать смеси остыть перед тем, как разливать в креманки. На дно каждой можно положить свежие фрукты.

2. Дать смеси остыть перед тем, как разливать в креманки. На дно каждой можно положить свежие фрукты. 3. Поставить на несколько часов в холодильник.

4. Приготовить панна котту. Насыпать в кастрюлю три пакета порошка для панна котты. Добавить немного горячей воды. Тщательно размешать, чтобы не было комочков. Потом добавить еще воды (на одну пачку панна котты нужно 200 мл воды). Тщательно перемешать.

5. Дать панна коте снизить температуру до комнатной перед тем, как залить ею первый слой десерта.

6. Поставить креманки в холодильник.

7. Когда верхний слой десерта почти застынет, украсить его мятой, свежей клубникой или другими ягодами.

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