Клубника: 3 отличных рецепта блюд из клубники
Собрали для вас три интересных рецепта блюд из клубники на любой вкус.
Клубника с соусом из авокадо
Ингредиенты
- Клубника - 300–400 г
- Авокадо - 3/4 шт.
- Сахарная пудра - 3 ч. л.+ для посыпки (по желанию)
- Йогурт - 150–200 мл
- Сок лимона - 2 ч.л.
- Орехи - для украшения
Способ приготовления
- Клубнику нарежьте тонкими пластинками
- Авокадо разрежьте пополам и удалите косточку.
- Мякоть авокадо измельчите в блендере.
- Добавьте натуральный йогурт, сахарную пудру, сок лимона.
- В готовый крем выложите клубнику.
Клубничный клафути
Ингредиенты
- Мука — 100 гр.
- Сахар — 60 гр.
- Молоко — 200 мл.
- Яйца — 4 шт.
- Сливочное масло — 50 гр.
- Ягоды — 300 гр.
Способ приготовления
- Соедините в чаше муку (100 гр.), сахар (60 гр.) и щепотку соли.
- Добавьте молоко (200 мл.). Разбейте в массу четыре яйца. Если миксер не используете, разумнее будет хорошо перемешивать будущее тесто после каждого добавления яйца.
- Растопите 50 грамм сливочного масла и также влейте в чашу.
- Выложите ягоды по дну формы.
- Осторожно влейте готовое тесто, но не заливайте форму до краёв - тесто еще поднимется.
- Выпекайте 12-15 минут при 200 градусах, затем понизьте температуру до 180 и подержите десерт ещё 25-30 минут.
- Как только сверху появится золотистая корочка, проверьте шпажкой. Если выходит сухая — клафути готов.
Меренга с клубникой
Ингредиенты
- Яичный белок - 4 шт.
- Сахар - 1 стакан
- Сливки густые - 100 г
- Сахарная пудра - 70 г
- Клубника - 130 г
Приготовление
- Яичные белки охладите до 4–6 °С и взбейте до устойчивой пены.
- В 2–3 приема добавьте сахар, последнюю порцию осторожно перемешайте так, чтобы крупинки сахара не растворились.
- Выложите белковую массу в виде круглых лепешек на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Подсушите при 80–100 °С в течение 1–6 часов.
- Готовые меренги должны быть хрупкими по всему объему. Охладите.
- Для приготовления крема сливки выдержите при комнатной температуре 2–3 часа.
- Взбейте до устойчивой пены, в конце в 2 приема добавьте клубничное пюре. Перемешайте с 40 г сахарной пудры.
- На половину полученного количества меренг разложите приготовленный крем, на него разместите нарезанную дольками или ломтиками клубнику.
- Сверху накройте второй меренгой, слегка прижмите верхние меренги к нижним. Посыпьте оставшейся сахарной пудрой.
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