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Клубника: 3 отличных рецепта блюд из клубники

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Собрали для вас три интересных рецепта блюд из клубники на любой вкус.
Что приготовить из клубники?
Что приготовить из клубники?
pixabay.com

Клубника с соусом из авокадо

Ингредиенты

  • Клубника - 300–400 г
  • Авокадо - 3/4 шт.
  • Сахарная пудра - 3 ч. л.+ для посыпки (по желанию)
  • Йогурт - 150–200 мл
  • Сок лимона - 2 ч.л.
  • Орехи - для украшения

Клубника с соусом из авокадо
Клубника с соусом из авокадо
pixabay.com

Способ приготовления

  1. Клубнику нарежьте тонкими пластинками
  2. Авокадо разрежьте пополам и удалите косточку.
  3. Мякоть авокадо измельчите в блендере.
  4. Добавьте натуральный йогурт, сахарную пудру, сок лимона.
  5. В готовый крем выложите клубнику.

Клубничный клафути 

Ингредиенты

  • Мука — 100 гр.
  • Сахар — 60 гр.
  • Молоко — 200 мл.
  • Яйца — 4 шт.
  • Сливочное масло — 50 гр.
  • Ягоды — 300 гр.

Клубничный клафути
Клубничный клафути
pixabay.com

Способ приготовления

  1. Соедините в чаше муку (100 гр.),  сахар (60 гр.) и щепотку соли. 
  2. Добавьте молоко (200 мл.). Разбейте в массу четыре яйца. Если миксер не используете, разумнее будет хорошо перемешивать будущее тесто после каждого добавления яйца. 
  3. Растопите 50 грамм сливочного масла и также влейте в чашу. 
  4. Выложите ягоды по дну формы. 
  5. Осторожно влейте готовое тесто, но не заливайте форму до краёв - тесто еще поднимется.
  6. Выпекайте 12-15 минут при 200 градусах, затем понизьте температуру до 180 и подержите десерт ещё 25-30 минут.
  7. Как только сверху появится золотистая корочка, проверьте шпажкой. Если выходит сухая — клафути готов.  

Меренга с клубникой

Ингредиенты

  • Яичный белок - 4 шт.
  • Сахар - 1 стакан
  • Сливки густые - 100 г
  • Сахарная пудра - 70 г
  • Клубника - 130 г

Меренга с клубникой
Меренга с клубникой
pixabay.com

Приготовление

  1. Яичные белки охладите до 4–6 °С и взбейте до устойчивой пены.
  2. В 2–3 приема добавьте сахар, последнюю порцию осторожно перемешайте так, чтобы крупинки сахара не растворились.
  3. Выложите белковую массу в виде круглых лепешек на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Подсушите при 80–100 °С в течение 1–6 часов. 
  5. Готовые меренги должны быть хрупкими по всему объему. Охладите.
  6. Для приготовления крема сливки выдержите при комнатной температуре 2–3 часа.
  7. Взбейте до устойчивой пены, в конце в 2 приема добавьте клубничное пюре. Перемешайте с 40 г сахарной пудры.
  8. На половину полученного количества меренг разложите приготовленный крем, на него разместите нарезанную дольками или ломтиками клубнику.
  9. Сверху накройте второй меренгой, слегка прижмите верхние меренги к нижним. Посыпьте оставшейся сахарной пудрой.

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Теги: клубника, что приготовить, десерты, меренга, авокадо
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Источник: Ivona

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