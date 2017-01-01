Наталья Могилевская похвасталась рецептом вкусного завтрака

Певица Наталья Могилевская рассказала, как готовит завтрак с семенами чиа.

Одна из самых популярных исполнительниц Украины, победительница «Танців з зірками 2017» Наталья Могилевская продолжает делиться с поклонниками секретами здорового питания.

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм 45-летняя артистка рассказала о любимом завтраке с семенами чиа и поделилась, как быстро приготовить это блюдо.

Пошаговый рецепт Могилевская дополнила снимком, где она в синем халате сидит за ноутбуком. В одной руке она держит стакан с завтраком, а во рту у нее маленькая десертная ложка.

Рецепт быстрого завтрака с семенами чиа от Натальи Могилевской

1-1,5 столовые ложки чиа залить 150 мл гречаным молоком (можно любым, но я люблю больше всего гречаным). Сразу помешать и повторить это действие еще через минут 5, потому что чиа склеивается и образовывает сгустки.

Добавить подсластитель, которым вы пользуетесь. Кто-то стевией, кто-то просто сахаром, а я больше всего люблю сироп агавы, который не имеет специфического привкуса.

Дальше в эту основу можно добавлять любые ягоды, предпочитаю голубику или клубнику, но самое вкусное это сезонные персики. В июле вкуснее ничего нет. Сезонные персики и сезонная голубка - вот это самое Best сочетание! А так я знаю люди любят добавлять банан, любые фрукты, любые ягоды. Пробуйте по вкусу. Это будет ваш собственный полезный завтрак, так как в семенах чиа содержится очень много белка, Омега-3, Омега-6, витамины А, Е, С. Все что нужно девочкам для молодости и здоровья!

Самое главное‼️ Подождать минимум 30-40 минут. Лучший вариант рецепта забросить все это с вечера, а утром съесть. Главное не холодным.

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