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ТОП-3 рецепта домашнего мороженого

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Собрали три уникальных и простых рецепта домашнего мороженого из авокадо, корицы и фисташек.
Зеленое мороженое из авокадо и кокосового молока
Зеленое мороженое из авокадо и кокосового молока
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Зеленое мороженое из авокадо и кокосового молока

Ингредиенты

  • 3 средних спелых авокадо Хасс без косточек и кожицы
  • 1 банка кокосового молока
  • 110 мл жирных сливок
  • 110 гр  сахарного песка
  • 0,5 чайной ложки рома
  • соль
  • пол чайной ложки свежевыжатого сока лайма
  • кокосовая стружка

Приготовление

  • Разомните авокадо до состояния пюре. Добавьте кокосовое молоко, жирные сливки, сахар, ром, соль и сок лайма.
  • Перемешайте, пока смесь не станет однородной.
  • Переложите в миску и накройте  пленкой. Дайте ему полностью остыть в холодильнике.
  • После охлаждения взбейте массу. Поместите в герметичный контейнер и заморозьте до твердого состояния. 

Такое мороженное довольно легко приготовить. Все, что вам нужно сделать, это сначала измельчить авокадо, можно использовать кухонный комбайн, а затем добавить остальные ингредиенты и все хорошенько перемешать.

Коричное мороженое
Коричное мороженое
pinterest.com
Коричное мороженое

Ингредиенты

  • Молоко - 250 г
  • Молоко сгущеное с сахаром - 250 г
  • Яичный желток - 5 шт.
  • Сахарный песок - 1 ст.л.
  • Грецкий орех рубленый - 50 г
  • Корица молотая - ½ ч.л.
  • Соленая карамель - по вкусу

Способ приготовления

  1. Взбить яичные желтки с сахаром.
  2. В небольшой кастрюльке соединить молоко и сгущенку, добавить корицу и нагреть до кипения, непрерывно помешивая.
  3. Снять с огня, через сито влить часть молочной смеси в желтки, перемешать венчиком. Добавить оставшуюся часть, перемешать до однородности.
  4. Перелить молочно-яичную смесь обратно в кастрюльку, добавить грецкий орех и, непрерывно помешивая, на среднем огне довести до загустения.
  5. Снять смесь с огня, накрыть пищевой пленкой, остудить, затем охладить в холодильнике.
  6. Выложить готовое мороженое в герметичную емкость, чередуя слоями с соленой карамелью, и поместить в морозильную камеру до застывания.

Фисташковое мороженое
Фисташковое мороженое
pinterest.com
Фисташковое мороженое

Ингредиенты

  • Фисташки – 400 г
  • Сливки – 4 ст.
  • Яйцо желток – 6 шт.
  • Сахар – 1,5 ст.

Способ приготовления

  1. Фисташки перемелите, влейте сливки, растертые с сахаром желтки, прогрейте, постоянно взбивая, до достижения густой консистенции.
  2. После охлаждения массы до комнатной температуры, влейте ее в мороженицу и заморозьте.
  3. Выложите мороженое в вазочку, украсьте свежими или консервированными фруктами, взбитыми сливками.

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