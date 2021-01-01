ТОП-3 рецепта домашнего мороженого

Собрали три уникальных и простых рецепта домашнего мороженого из авокадо, корицы и фисташек.

Зеленое мороженое из авокадо и кокосового молока

Ингредиенты

3 средних спелых авокадо Хасс без косточек и кожицы

1 банка кокосового молока

110 мл жирных сливок

110 гр сахарного песка

0,5 чайной ложки рома

соль

пол чайной ложки свежевыжатого сока лайма

кокосовая стружка

Приготовление

Разомните авокадо до состояния пюре. Добавьте кокосовое молоко, жирные сливки, сахар, ром, соль и сок лайма.

Перемешайте, пока смесь не станет однородной.

Переложите в миску и накройте пленкой. Дайте ему полностью остыть в холодильнике.

После охлаждения взбейте массу. Поместите в герметичный контейнер и заморозьте до твердого состояния.

Такое мороженное довольно легко приготовить. Все, что вам нужно сделать, это сначала измельчить авокадо, можно использовать кухонный комбайн, а затем добавить остальные ингредиенты и все хорошенько перемешать.

Коричное мороженое pinterest.com

Ингредиенты

Молоко - 250 г

Молоко сгущеное с сахаром - 250 г

Яичный желток - 5 шт.

Сахарный песок - 1 ст.л.

Грецкий орех рубленый - 50 г

Корица молотая - ½ ч.л.

Соленая карамель - по вкусу

Способ приготовления

Взбить яичные желтки с сахаром. В небольшой кастрюльке соединить молоко и сгущенку, добавить корицу и нагреть до кипения, непрерывно помешивая. Снять с огня, через сито влить часть молочной смеси в желтки, перемешать венчиком. Добавить оставшуюся часть, перемешать до однородности. Перелить молочно-яичную смесь обратно в кастрюльку, добавить грецкий орех и, непрерывно помешивая, на среднем огне довести до загустения. Снять смесь с огня, накрыть пищевой пленкой, остудить, затем охладить в холодильнике. Выложить готовое мороженое в герметичную емкость, чередуя слоями с соленой карамелью, и поместить в морозильную камеру до застывания.

Фисташковое мороженое pinterest.com

Ингредиенты

Фисташки – 400 г

Сливки – 4 ст.

Яйцо желток – 6 шт.

Сахар – 1,5 ст.

Способ приготовления

Фисташки перемелите, влейте сливки, растертые с сахаром желтки, прогрейте, постоянно взбивая, до достижения густой консистенции. После охлаждения массы до комнатной температуры, влейте ее в мороженицу и заморозьте. Выложите мороженое в вазочку, украсьте свежими или консервированными фруктами, взбитыми сливками.

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