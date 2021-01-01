ТОП-3 рецепта домашнего мороженого
Собрали три уникальных и простых рецепта домашнего мороженого из авокадо, корицы и фисташек.
Зеленое мороженое из авокадо и кокосового молока
Ингредиенты
- 3 средних спелых авокадо Хасс без косточек и кожицы
- 1 банка кокосового молока
- 110 мл жирных сливок
- 110 гр сахарного песка
- 0,5 чайной ложки рома
- соль
- пол чайной ложки свежевыжатого сока лайма
- кокосовая стружка
Приготовление
- Разомните авокадо до состояния пюре. Добавьте кокосовое молоко, жирные сливки, сахар, ром, соль и сок лайма.
- Перемешайте, пока смесь не станет однородной.
- Переложите в миску и накройте пленкой. Дайте ему полностью остыть в холодильнике.
- После охлаждения взбейте массу. Поместите в герметичный контейнер и заморозьте до твердого состояния.
Такое мороженное довольно легко приготовить. Все, что вам нужно сделать, это сначала измельчить авокадо, можно использовать кухонный комбайн, а затем добавить остальные ингредиенты и все хорошенько перемешать.
Коричное мороженое
Ингредиенты
- Молоко - 250 г
- Молоко сгущеное с сахаром - 250 г
- Яичный желток - 5 шт.
- Сахарный песок - 1 ст.л.
- Грецкий орех рубленый - 50 г
- Корица молотая - ½ ч.л.
- Соленая карамель - по вкусу
Способ приготовления
- Взбить яичные желтки с сахаром.
- В небольшой кастрюльке соединить молоко и сгущенку, добавить корицу и нагреть до кипения, непрерывно помешивая.
- Снять с огня, через сито влить часть молочной смеси в желтки, перемешать венчиком. Добавить оставшуюся часть, перемешать до однородности.
- Перелить молочно-яичную смесь обратно в кастрюльку, добавить грецкий орех и, непрерывно помешивая, на среднем огне довести до загустения.
- Снять смесь с огня, накрыть пищевой пленкой, остудить, затем охладить в холодильнике.
- Выложить готовое мороженое в герметичную емкость, чередуя слоями с соленой карамелью, и поместить в морозильную камеру до застывания.
Фисташковое мороженое
Ингредиенты
- Фисташки – 400 г
- Сливки – 4 ст.
- Яйцо желток – 6 шт.
- Сахар – 1,5 ст.
Способ приготовления
- Фисташки перемелите, влейте сливки, растертые с сахаром желтки, прогрейте, постоянно взбивая, до достижения густой консистенции.
- После охлаждения массы до комнатной температуры, влейте ее в мороженицу и заморозьте.
- Выложите мороженое в вазочку, украсьте свежими или консервированными фруктами, взбитыми сливками.
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