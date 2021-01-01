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Как приготовить классический люля-кебаб

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Люля-кебаб хорошо сочетается с рисом, приправленным шафраном, помидорами (особенно запеченными на гриле), перцами, грибами, свежим салатом, а подают его горячим и с лавашом .
Как приготовить классический люля-кебаб
Как приготовить классический люля-кебаб
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Ингредиенты

  • Мясо филейная часть - 1 кг
  • Курдючное сало - 100 г
  • Лук репчатый - 4 шт.
  • Черный молотый перец - 1 ч. л.
  • Базилик сушеный - 1 ч. л.
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук очистите, вместе с половиной сала измельчите в мясорубке.
  2. Оставшееся сало нарежьте небольшими кусочками. 
  3. Мясо вымойте, нарежьте кусками и тоже измельчите в мясорубке.
  4. Добавьте смесь лука и сала, еще раз все вместе пропустите через мясорубку.
  5. Фарш приправьте перцем, базиликом и солью.
  6. Вымешивайте 7–8 минут.
  7. Затем как следует отбейте, накройте пищевой пленкой и поставьте на 1 час в холодильник.
  8. Вылепите из фарша колбаски длиной 12–14 см, нанижите их на шампуры, прокладывая кусочками сала.
  9. Жарьте на углях или на раскаленной сковороде, постоянно переворачивая, 20 минут.

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Теги: люля-кебаб, люля-кебаб рецепт, как приготовить, мясо, барбекю
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Источник: Ivona

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