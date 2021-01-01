Как приготовить классический люля-кебаб
Люля-кебаб хорошо сочетается с рисом, приправленным шафраном, помидорами (особенно запеченными на гриле), перцами, грибами, свежим салатом, а подают его горячим и с лавашом .
Ингредиенты
- Мясо филейная часть - 1 кг
- Курдючное сало - 100 г
- Лук репчатый - 4 шт.
- Черный молотый перец - 1 ч. л.
- Базилик сушеный - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
Способ приготовления
- Лук очистите, вместе с половиной сала измельчите в мясорубке.
- Оставшееся сало нарежьте небольшими кусочками.
- Мясо вымойте, нарежьте кусками и тоже измельчите в мясорубке.
- Добавьте смесь лука и сала, еще раз все вместе пропустите через мясорубку.
- Фарш приправьте перцем, базиликом и солью.
- Вымешивайте 7–8 минут.
- Затем как следует отбейте, накройте пищевой пленкой и поставьте на 1 час в холодильник.
- Вылепите из фарша колбаски длиной 12–14 см, нанижите их на шампуры, прокладывая кусочками сала.
- Жарьте на углях или на раскаленной сковороде, постоянно переворачивая, 20 минут.
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