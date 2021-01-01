Как приготовить классический люля-кебаб

Люля-кебаб хорошо сочетается с рисом, приправленным шафраном, помидорами (особенно запеченными на гриле), перцами, грибами, свежим салатом, а подают его горячим и с лавашом .

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