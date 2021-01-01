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Гимнастика для глаз: упражнения для расслабления

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Глазам тоже нужно давать расслабляться.
Упражнения для глаз, которые помогут расслабить мышцы
Упражнения для глаз, которые помогут расслабить мышцы
depositphotos.com

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Сегодня многие проводят часы за компьютером на работе, по дороге домой «залипают» в смартфоны, а уже дома проводят вечера перед экраном телевизора. Несмотря на то, что производители современных гаджетов и техники стараются уменьшить вредное влияние на глаза, постоянный онлайн негативно на них сказывается. Если вы чувствуете усталость и сухость в глазах после рабочего дня или недели, обратитесь к окулисту. И пока вы ждете приема у специалиста можно делать упражнения для глаз, которые помогут расслабиться.

Гимнастика для глаз: упражнения, которые помогут расслабиться

Перед тем как выполнять упражнения, снимите очки и контактные линзы.

Упражнение №1 (укрепляет мышцы век, способствует кровообращению и расслаблению глазных мышц).

Сядьте, зажмурьте глаза на 3-5 секунд, а затем откройте тоже на 3-5 секунд. Повторите упражнение 6-8 раз.

Упражнение №2 (снимает утомление, облегчает зрительную работу на близком расстоянии).

Встаньте. Смотрите перед собой 2-3 секунды, поставьте палец правой руки на расстоянии 25-30 см от глаза, переведите взгляд на палец и смотри на него 3-5 сек. Опустите руки. Повторите упражнение 10-12 раз.

Упражнение №3 (способствует улучшению кровообращения).

Сядьте, быстро моргайте в течение 1-2 минут.

Упражнение №4 (облегчает зрительную работу на близком расстоянии).

Встаньте, вытяните руки в перед и смотрите на конец пальца вытянутой руки. Начните медленно приближать палец, не сводя с него глаз, пока он не начнет двоиться. Повторить упражнение 6-8 раз.

Упражнение №5 (расслабляет мышцы и улучшает кровообращение).

Сядьте, закройте веки и помассируйте их пальцами с помощью круговых движений 1 минуту.

Упражнение №6 (укрепляет мышцы глаз).

Встаньте, вытяните правую руку на расстояние 25-30 см от глаз, смотрите обоими глазами 3-5 секунд на конец пальца. Затем прикройте ладонью левой руки глаз и продолжайте смотреть на конец пальца одним глазом 3-5 секунд, затем откройте второй глаз и смотрите на палец обоими глазами. Повторите упражнение с левой рукой. Выполнять упражнение стоит 5-6 раз.

Упражнение №7 (укрепляет мышцы горизонтального действия).

Встаньте. Отведите руку в правую сторону и медленно передвигайте налево, следя за пальцем и не двигая головой. Затем отведите руку в лево и медленно передвигайте ее вправо. Повторить упражнение 10-15 раз.

Упражнение №8 (укрепляет циркуляцию внутриглазной жидкости).

Сядьте, тремя пальцами рук легко нажмите на верхнее веко, а через 2 секунды уберите пальцы. Повторите упражнение 3-4 раза.

Упражнение №9

Делаем точку из пластилина или клеим маленький кусок бумаги на стекло. Выбираем за окном далекий объект и смотрим несколько секунд на него, а затем переводим взгляд на точку. Со временем можно усложнить упражнение и следить за четырьмя равноудаленными объектами.

Упражнение №10

Дважды в день ополаскиваем глаза горячей (но не сильно), а затем холодной водой. Утром начинаем с горячей воды, а затем переходим к холодной. А вечером наоборот – сначала холодной, а затем горячей.

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Теги: зрение, упражнения, упражнения видео
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Источник: ivonа bigmir)net

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