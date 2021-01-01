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Рецепт дня: плов с курицей в мультиварке

Порадуйте своих близких вкуснейшим обедом!
Рецепт дня: плов с курицей в мультиварке
Рецепт дня: плов с курицей в мультиварке
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Ингредиенты:

  • Куриное мясо  — 500 г (куриная мякоть - грудка, филе и т.д.)
  • Лук  — 200 г
  • Морковь  — 200 г
  • Чеснок  — 3 зубчика
  • Рис  — 2 Стакана (стакан для мультиварки)
  • Вода  — 4 стакана (стакан для мультиварки)
  • Соль, специи  — по вкусу
  • Растительное масло  — по вкусу 

Приготовление:

  1. Куриное мясо порежьте на порционные кусочки. 
  2. Лук порежьте небольшими кусочками или полукольцами, морковь натрите на крупной терке.

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    Выберите режим “Выпечка“. В мультиварку налейте растительное масло и выложите порезанное мясо. Обжаривайте курицу 15-20 минут с открытой крышкой. 
  4. Затем добавьте лук и морковь. Обжаривайте курицу с овощами в течение 10 минут.
  5. В мультиварку добавьте рис и зубчики чеснока. Посолите и добавьте специи.
  6. Затем налейте воду и перемешайте продукты.
  7. Выберите режим “Плов“, время по умолчанию. Готовьте под закрытой крышкой. После звукового сигнала отключите мультиварку. Плов готов. Приятного аппетита!

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Теги: плов в мультиварке
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Источник: Ivonа bigmir)net

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