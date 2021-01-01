Рецепт дня: плов с курицей в мультиварке
Порадуйте своих близких вкуснейшим обедом!
Ингредиенты:
- Куриное мясо — 500 г (куриная мякоть - грудка, филе и т.д.)
- Лук — 200 г
- Морковь — 200 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Рис — 2 Стакана (стакан для мультиварки)
- Вода — 4 стакана (стакан для мультиварки)
- Соль, специи — по вкусу
- Растительное масло — по вкусу
Приготовление:
- Куриное мясо порежьте на порционные кусочки.
- Лук порежьте небольшими кусочками или полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
Читай также: Лазанья с помидорами и говяжьим фаршемВыберите режим “Выпечка“. В мультиварку налейте растительное масло и выложите порезанное мясо. Обжаривайте курицу 15-20 минут с открытой крышкой.
- Затем добавьте лук и морковь. Обжаривайте курицу с овощами в течение 10 минут.
- В мультиварку добавьте рис и зубчики чеснока. Посолите и добавьте специи.
- Затем налейте воду и перемешайте продукты.
- Выберите режим “Плов“, время по умолчанию. Готовьте под закрытой крышкой. После звукового сигнала отключите мультиварку. Плов готов. Приятного аппетита!
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.