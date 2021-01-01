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Рецепт дня: плов с курицей в мультиварке Pinterest

Ингредиенты:

Куриное мясо — 500 г (куриная мякоть - грудка, филе и т.д.)

Лук — 200 г

Морковь — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Рис — 2 Стакана (стакан для мультиварки)

Вода — 4 стакана (стакан для мультиварки)

Соль, специи — по вкусу

Растительное масло — по вкусу

Приготовление:

Куриное мясо порежьте на порционные кусочки. Лук порежьте небольшими кусочками или полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Читай также: Лазанья с помидорами и говяжьим фаршем Выберите режим “Выпечка“. В мультиварку налейте растительное масло и выложите порезанное мясо. Обжаривайте курицу 15-20 минут с открытой крышкой. Затем добавьте лук и морковь. Обжаривайте курицу с овощами в течение 10 минут. В мультиварку добавьте рис и зубчики чеснока. Посолите и добавьте специи. Затем налейте воду и перемешайте продукты. Выберите режим “Плов“, время по умолчанию. Готовьте под закрытой крышкой. После звукового сигнала отключите мультиварку. Плов готов. Приятного аппетита!

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