Собрали для вас лайфхаки, как красиво нарезать и подать сыр на стол в зависимости от сорта.

Как правильно резать сыр в зависимости от сорта Pinterest

Мягкие

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Классические мягкие сорта, как моцарелла, отличаются тем, что у них минимальная выдержка и ограниченный срок хранения. Сорта имеют рыхлую и мягкую текстуру, редко оформляются в головку. Если нарезать мягкий сорт обычным ножом, он превращается в бесформенную массу на тарелке. В результате нарезать такой продукт тонко невозможно.

Что нужно помнить:

нарезку проводим только на столе или толстой деревянной доске;

лучший инструмент – лопатка;

подачу на тарелку также проводим лопаткой.

Лопатка идеально справится с задачей с сортами Рикотта и Альметте. Есть вариант удлиненной лопатки. Она хорошо справляется с самыми рыхлыми продуктами.

Как правильно резать сыр в зависимости от сорта Pinterest

Твердые

Пармезан и другие твердые сорта отличаются плотной структурой. Они твердые внутри и снаружи. Для нарезки подбирается 1 или сразу 2 разных вида ножей. Если сырный продукт в виде головки, для его нарезки лучше использовать вариант с 2 ручками.

Сначала сыр делим пополам, сохраняя ровный срез. Дальше с каждой части вырезаем треугольники или ломтики, по желанию. Клинок для нарезки лучше брать большой. Для очистки корочки таких твердых сортов, как Пармезан, лучше использовать отдельный инструмент. Он называется стамеской. Лопатка же используется, чтобы разделить головку на одинаковые по размеру части.

​ Как правильно резать сыр в зависимости от сорта Pinterest

Сыры с плесенью

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Особенные сыры, как Рокфор или Голубой сыр, отличаются не только вкусом, но и текстурой. Планируя, как резать сыр с плесенью, нужно помнить, что корочка продукта только кажется плотной. Внутри всегда мягкая, иногда чрезмерно, сырная масса.

Для нарезки сыра с плесенью лучше выбрать 1 из вариантов: струна; маленький нож с расширенным лезвием. Струна позволяет не разрушить ценную в продукте плесень и изрядно сэкономит время на нарезке. Маленький нож помогает придать форму квадратов сырному продукту и сделать нарезку аккуратной.

​ Как правильно резать сыр в зависимости от сорта Pinterest

Несколько советов, как улучшить внешний вид сырной нарезки:

Выбирать максимально качественный продукт. Банально, но проверив срок годности нарезанного сыра, его состав и производителя, можно быть уверенным в свойствах покупки. Сыр не будет чрезмерно крошиться, плавиться. Некоторые умельцы нарезают более мягкие сорта зубной нитью. Она служит своеобразной леской и делает аккуратные кусочки в домашних условиях за считанные минуты. Если сыр прилипает к обычному ножу во время нарезки, достаточно периодически смачивать его водой.

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