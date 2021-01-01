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Рецепт дня: лазанья с помидорами и говяжьим фаршем Pinterest

Ингредиенты:

говяжий фарш - 400 г

молоко - 400 мл

помидоры - 300 г

сыр твердый - 200 г

лук репчатый - 100 г

масло сливочное - 30 г

листы лазаньи - 9 листов

чеснок - 2 зубчика

мука - 1 ст. л.

перец черный молотый

соль

Приготовление:

Измельчить чесночок и лук, обжаривать минуты три. Положить фарш, жарить минут двадцать. Снять кожицу с томатов, измельчить. Посыпать перцем и солью. Можно положить сушеный орегано, тушить минут пять. Читай также: 5 самых полезных продуктов, богатых жирами Растопить масло, насыпать муку, обжаривать несколько минут. Налить молоко. Помешивать до загустения на тихом огне. По консистенции должна получиться смесь, как жидковатая сметана. Выключить огонь и мешать, пока соус не остынет. Потереть сыр. Положить три листа для лазаньи, на них 1/2 мяса, 1/3 соуса и столько же сыра. Таким образом сделать еще слой. Накрыть листами, намазать соусом. Готовить минут двадцать, соблюдая температуру 200 градусов. Вынуть из духовки, посыпать лазанью с помидорами и говяжьим фаршем сыром, выпекать еще минут двадцать.

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