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Рецепт дня: картофельная запеканка с беконом

Порадуйте своих родных вкуснейшим блюдом!
Рецепт дня: картофельная запеканка с беконом
Рецепт дня: картофельная запеканка с беконом
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Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг
  • лук репчатый — 1-2 шт.
  • бекон — 150 г
  • масло сливочное — 70 г
  • сыр творожный — 100 г
  • сметана — 3 ст. ложки
  • молоко — 100 мл
  • чеснок сушеный — 1 ч. ложка
  • сыр твердый — 50 г
  • соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде. Пока картофель варится, нарежьте бекон и обжарьте его на сухой сковороде. Готовый бекон шумовкой достаньте из сковороды и выложите на застеленную бумажными полотенцами тарелку.
  2. Лук нарежьте не очень крупно и обжарьте до золотистого цвета в вытопившемся из бекона жире.

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    В готовый, еще горячий картофель, положите сливочное масло и влейте теплое молоко, разомните картофель толкушкой.
  4. В картофельное пюре добавьте творожный сыр, сметану и сушеный чеснок, хорошо перемешайте.
  5. В самом конце вмешайте в пюре обжаренный бекон и лук.
  6. Выложите пюре в форму для запекания, сверху посыпьте тертым сыром. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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