Рецепт дня: картофельная запеканка с беконом

Порадуйте своих родных вкуснейшим блюдом!

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

лук репчатый — 1-2 шт.

бекон — 150 г

масло сливочное — 70 г

сыр творожный — 100 г

сметана — 3 ст. ложки

молоко — 100 мл

чеснок сушеный — 1 ч. ложка

сыр твердый — 50 г

соль — по вкусу

Приготовление:

Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде. Пока картофель варится, нарежьте бекон и обжарьте его на сухой сковороде. Готовый бекон шумовкой достаньте из сковороды и выложите на застеленную бумажными полотенцами тарелку. Лук нарежьте не очень крупно и обжарьте до золотистого цвета в вытопившемся из бекона жире. Читай также: Вкуснейший домашний лагман из телятины В готовый, еще горячий картофель, положите сливочное масло и влейте теплое молоко, разомните картофель толкушкой. В картофельное пюре добавьте творожный сыр, сметану и сушеный чеснок, хорошо перемешайте. В самом конце вмешайте в пюре обжаренный бекон и лук. Выложите пюре в форму для запекания, сверху посыпьте тертым сыром. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

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