Рецепт дня: картофельная запеканка с беконом
Порадуйте своих родных вкуснейшим блюдом!
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг
- лук репчатый — 1-2 шт.
- бекон — 150 г
- масло сливочное — 70 г
- сыр творожный — 100 г
- сметана — 3 ст. ложки
- молоко — 100 мл
- чеснок сушеный — 1 ч. ложка
- сыр твердый — 50 г
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде. Пока картофель варится, нарежьте бекон и обжарьте его на сухой сковороде. Готовый бекон шумовкой достаньте из сковороды и выложите на застеленную бумажными полотенцами тарелку.
- Лук нарежьте не очень крупно и обжарьте до золотистого цвета в вытопившемся из бекона жире.
Читай также: Вкуснейший домашний лагман из телятиныВ готовый, еще горячий картофель, положите сливочное масло и влейте теплое молоко, разомните картофель толкушкой.
- В картофельное пюре добавьте творожный сыр, сметану и сушеный чеснок, хорошо перемешайте.
- В самом конце вмешайте в пюре обжаренный бекон и лук.
- Выложите пюре в форму для запекания, сверху посыпьте тертым сыром. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
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