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Вкуснейший домашний лагман из телятины

Порадуйте своих близких вкусным обедом!
Вкуснейший домашний лагман из телятины
Вкуснейший домашний лагман из телятины
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Ингредиенты:

  • бульон мясной - 1.5 л
  • телятина - 500 г
  • лапша - 300 г
  • перец сладкий болгарский - 2 шт.

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    помидоры (большие) - 2 шт.
  • лук репчатый крупный - 1 шт.
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • масло растительное - 3-4 ст.л.
  • перец черный молотый - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • зелень петрушки

Приготовление:

  1. Порезать мясо на кубики, обжарить порциями в сильно разогретом масле.
  2. Овощи порезать на кубики. Сложить все мясо в сковороду, добавить овощи, обжарить минут 7 все вместе.
  3. Залить бульоном, дать закипеть, сделать нагрев минимальным, варить примерно час. За 10 минут до готовности добавить мелко нашинкованную петрушку и чеснок.
  4. Отварить для вкуснейшего домашнего лагмана из телятины лапшу по инструкции на упаковке, переложить в дуршлаг, дать хорошо стечь.
  5. Разложить по тарелкам лапшу, добавить овощи с мясом и бульоном, посыпать зеленью.

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Теги: быстрые рецепты, лагман, азиатская кухня
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Источник: ivоna bigmir)net

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