Вкуснейший домашний лагман из телятины
Порадуйте своих близких вкусным обедом!
Ингредиенты:
- бульон мясной - 1.5 л
- телятина - 500 г
- лапша - 300 г
- перец сладкий болгарский - 2 шт.
Читай также: Песто из петрушкипомидоры (большие) - 2 шт.
- лук репчатый крупный - 1 шт.
- чеснок - 2-3 зубчика
- масло растительное - 3-4 ст.л.
- перец черный молотый - по вкусу
- соль - по вкусу
- зелень петрушки
Приготовление:
- Порезать мясо на кубики, обжарить порциями в сильно разогретом масле.
- Овощи порезать на кубики. Сложить все мясо в сковороду, добавить овощи, обжарить минут 7 все вместе.
- Залить бульоном, дать закипеть, сделать нагрев минимальным, варить примерно час. За 10 минут до готовности добавить мелко нашинкованную петрушку и чеснок.
- Отварить для вкуснейшего домашнего лагмана из телятины лапшу по инструкции на упаковке, переложить в дуршлаг, дать хорошо стечь.
- Разложить по тарелкам лапшу, добавить овощи с мясом и бульоном, посыпать зеленью.
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