Вкуснейший домашний лагман из телятины

Порадуйте своих близких вкусным обедом!

Ингредиенты:

бульон мясной - 1.5 л

телятина - 500 г

лапша - 300 г

перец сладкий болгарский - 2 шт.

Читай также: Песто из петрушки помидоры (большие) - 2 шт.

помидоры (большие) - 2 шт. лук репчатый крупный - 1 шт.

чеснок - 2-3 зубчика

масло растительное - 3-4 ст.л.

перец черный молотый - по вкусу

соль - по вкусу

зелень петрушки

Приготовление:

Порезать мясо на кубики, обжарить порциями в сильно разогретом масле. Овощи порезать на кубики. Сложить все мясо в сковороду, добавить овощи, обжарить минут 7 все вместе. Залить бульоном, дать закипеть, сделать нагрев минимальным, варить примерно час. За 10 минут до готовности добавить мелко нашинкованную петрушку и чеснок. Отварить для вкуснейшего домашнего лагмана из телятины лапшу по инструкции на упаковке, переложить в дуршлаг, дать хорошо стечь. Разложить по тарелкам лапшу, добавить овощи с мясом и бульоном, посыпать зеленью.

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