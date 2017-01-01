Узнайте, для чего нужны сумки-холодильники, и по каким критериям их нужно выбирать.

Что такое сумка-холодильник

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Такие изделия еще называют термосумками, изотермическими сумками или контейнерами, сумками-термосами. Их главная особенность заключается в хорошей способности сохранять температурные показатели внутри. Например, в термосумку можно положить холодный напиток и наслаждаться им даже спустя несколько часов. В таких контейнерах удобно хранить и запас перекусов на случай длительной поездки. Или же полноценный обед для пикника, похода на пляж, да и просто прогулки за городом.

Как работает термосумка

Секрет сумок-термосов — термоизоляционные материалы отменного качества. При помещении внутрь еды или напитка, его температура сохраняется длительное время именно благодаря защитному слою, который снижает температурные потери. А самое интересное для пользователей то, что изотермическая сумка способна хранить не только холод, но и тепло.

5 советов по тому, как правильно выбрать сумку-холодильник Pinterest

Какие бывают сумки-термосы: виды и их особенности

Все сумки такого типа можно разделить на три вида:

текстильные сумки-термосы;

изотермические контейнеры;

автомобильные холодильники.

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По сути именно сумкой является только первый вид: он имеет текстильные стенки, не генерирует тепло и холод, работает как термос. Контейнеры исполняются из пластика, а автомобильные холодильники представляют собой емкости, часто разделенные на отсеки, с какой-либо технологией для охлаждения (иногда и подогрева) продуктов и напитков.

Также изделия можно классифицировать по их назначению:

для напитков и продуктов;

для детского питания;

для лекарств;

для косметики.

5 советов по тому, как правильно выбрать сумку-холодильник Pinterest

Как правильно выбрать изотермическую сумку: практические советы

Подходящее назначение термосумки

Это наиболее важный критерий, так как от него зависит, что именно можно разместить внутри контейнера. Например, модели для детского питания не слишком удобны при хранении в них бутылок с напитками, просто потому, что их форма и внутреннее строение разработаны под другие задачи.

Вместительность сумки-холодильника

Именно вместительность решает, что в каком количестве можно взять с собой продукты и воду. Если сумка чаще всего нужна для прогулки на пляж одного-двух, то вполне достаточно модели с мягкими стенками на 14-17 литров — внутри легко разместится перекус и бутылка воды.

Величина термоизоляции

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Чем толще слой, препятствующий теплообмену, тем дольше температура внутреннего содержимого будет оставаться такой, как нужно пользователю. Именно по этой причине между двумя сумками предпочтение стоит отдать той, где стенки более толстые. Нужно отметить, что даже пару лишних миллиметров могут добавить час или два ко времени сохранения температуры.

Материал изолирующего слоя

Чаще всего изоляцию для предотвращения температурного обмена исполняют из вспененного полиуретана. Это прекрасный материал с хорошими показателями термоизолирования, который гарантирует пользователю прохладные напитки или горячие обеды даже через несколько часов после их помещения в изотермическую сумку. Многие производители дополнительно применяют алюминиевую фольгу. Сумки с таким составом изоляции еще более предпочтительны, так как их показатели температурного сохранения выше.

Внутренняя отделка

Если внутри термосумка отделана полиэтиленом, даже очень прочным, — это изделие плохого качества. В таком контейнере продукты крайне быстро станут терять свежесть. Лучшей внутренней отделкой считается поливинилхлорид со свойствами светоотражения, который гарантирует хранение продуктов без ущерба их качеству до 12 часов без температурного аккумулятора.

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