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Сало в луковой шелухе: проверенный рецепт

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Такое сало получается очень нежным, а выглядит будто копченое. Отличная идея для праздничной нарезки!
Сало в луковой шелухе: проверенный рецепт
Сало в луковой шелухе: проверенный рецепт
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Ингредиенты

  • Сало (лучше брать с мясными прослойками) - 1,5 кг
  • Луковая шелуха - 400 г
  • Вода - 4 л
  • Соль - 6 ст. л.
  • Лавровый лист - 4 шт.
  • Перец - по вкусу
  • Чеснок - 2 головки

Способ приготовления

  1. Сало порежьте на одинаковые небольшие кусочки.
  2. В 8-литровую кастрюлю насыпьте луковой шелухи. Почти полную кастрюлю.
  3. Налейте 4 л воды. Добавьте 6 ст. л.  с верхом соли, перца горошком, лавровый лист и поставьте на огонь.
  4. Шелуху проварите минут 5 после закипания, и потом большую часть шелухи достаньте шумовкой.
  5. В получившийся навар опустите кусочки сала, и варите 10 минут после закипания.
  6. Затем выключите огонь, оставьте сало настояться еще на 10 минут.
  7. Тем временем порежьте на мелкие чешуйки зубчики от 2 крупных головок чеснока.
  8. Достаньте кусочки сала, выложите в миску.
  9. Засыпьте чесноком и хорошо перемешайте. Остудите и уберите в морозилку.

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Теги: сало, рецепт, как приготовить, лук
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