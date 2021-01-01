Сало в луковой шелухе: проверенный рецепт
Такое сало получается очень нежным, а выглядит будто копченое. Отличная идея для праздничной нарезки!
Ингредиенты
- Сало (лучше брать с мясными прослойками) - 1,5 кг
- Луковая шелуха - 400 г
- Вода - 4 л
- Соль - 6 ст. л.
- Лавровый лист - 4 шт.
- Перец - по вкусу
- Чеснок - 2 головки
Способ приготовления
- Сало порежьте на одинаковые небольшие кусочки.
- В 8-литровую кастрюлю насыпьте луковой шелухи. Почти полную кастрюлю.
- Налейте 4 л воды. Добавьте 6 ст. л. с верхом соли, перца горошком, лавровый лист и поставьте на огонь.
- Шелуху проварите минут 5 после закипания, и потом большую часть шелухи достаньте шумовкой.
- В получившийся навар опустите кусочки сала, и варите 10 минут после закипания.
- Затем выключите огонь, оставьте сало настояться еще на 10 минут.
- Тем временем порежьте на мелкие чешуйки зубчики от 2 крупных головок чеснока.
- Достаньте кусочки сала, выложите в миску.
- Засыпьте чесноком и хорошо перемешайте. Остудите и уберите в морозилку.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил