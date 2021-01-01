Клубничные галеты из творожного теста

Порадуйте своих близких вкуснейшим десертом.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 140 г

Творог — 100 г

Масло сливочное — 120 г (100 г в тесто, 20 – в начинку)

Сахар — 100 г (1 ст. л. в тесто, остальное – в начинку)

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Молоко — 1 ст. ложка (или вода) Разрыхлитель теста — 1 чайная ложка

Сахар ванильный — 1 чайная ложка

Клубника — 250-300 г (вес очищенной от хвостиков)

Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка

Соль — щепотка

Приготовление:

Начните с приготовления теста. Масло комнатной температуры разотрите с 1 ст. л. сахара, щепоткой соли и ванильным сахаром. Добавьте творог и снова разотрите до однородной массы. Вмешайте ложкой просеянную муку с разрыхлителем – и получите довольно крупную крошку. Влейте 1 ст. л. холодного молока и замесите тесто. Если нужно, добавьте ещё немного муки. Скатайте тесто в шар, положите в пакет и уберите на 30 мин. (или больше) в холодильник. После того как тесто охладилось и схватилось, разделите его на 3 или 4 равные части. Раскатайте каждую часть в лепешку. Теперь можно приготовить начинку. Заранее её делать не рекомендую, т. к. клубника очень быстро пускает сок. Нарежьте клубнику на кусочки. Аккуратно смешайте с сахаром и крахмалом. Разложите по центру лепешек. Сформируйте галеты, поднимая и защипывая края теста. В каждую галету положите по 2-3 небольших кусочка сливочного масла и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Дайте галетам полностью остыть и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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