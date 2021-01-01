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Клубничные галеты из творожного теста

Порадуйте своих близких вкуснейшим десертом.
Клубничные галеты из творожного теста
Клубничные галеты из творожного теста
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Ингредиенты:

  • Мука пшеничная  — 140 г
  • Творог  — 100 г
  • Масло сливочное  — 120 г (100 г в тесто, 20 – в начинку)
  • Сахар  — 100 г (1 ст. л. в тесто, остальное – в начинку)

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    Молоко  — 1 ст. ложка (или вода)
  • Разрыхлитель теста  — 1 чайная ложка
  • Сахар ванильный  — 1 чайная ложка
  • Клубника  — 250-300 г (вес очищенной от хвостиков)
  • Крахмал кукурузный  — 1 ст. ложка
  • Соль  — щепотка 

Приготовление:

  1. Начните с приготовления теста. Масло комнатной температуры разотрите с 1 ст. л. сахара, щепоткой соли и ванильным сахаром.
  2. Добавьте творог и снова разотрите до однородной массы.
  3. Вмешайте ложкой просеянную муку с разрыхлителем – и получите довольно крупную крошку.
  4. Влейте 1 ст. л. холодного молока и замесите тесто. Если нужно, добавьте ещё немного муки. Скатайте тесто в шар, положите в пакет и уберите на 30 мин. (или больше) в холодильник.
  5. После того как тесто охладилось и схватилось, разделите его на 3 или 4 равные части.
  6. Раскатайте каждую часть в лепешку.
  7. Теперь можно приготовить начинку. Заранее её делать не рекомендую, т. к. клубника очень быстро пускает сок. Нарежьте клубнику на кусочки.
  8. Аккуратно смешайте с сахаром и крахмалом.
  9. Разложите по центру лепешек.
  10. Сформируйте галеты, поднимая и защипывая края теста.
  11. В каждую галету положите по 2-3 небольших кусочка сливочного масла и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
  12. Дайте галетам полностью остыть и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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Источник: ivоna bigmir)net

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