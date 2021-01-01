Клубничные галеты из творожного теста
Порадуйте своих близких вкуснейшим десертом.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 140 г
- Творог — 100 г
- Масло сливочное — 120 г (100 г в тесто, 20 – в начинку)
- Сахар — 100 г (1 ст. л. в тесто, остальное – в начинку)
Читай также: Клубника: как выбрать и как хранитьМолоко — 1 ст. ложка (или вода)
- Разрыхлитель теста — 1 чайная ложка
- Сахар ванильный — 1 чайная ложка
- Клубника — 250-300 г (вес очищенной от хвостиков)
- Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка
- Соль — щепотка
Приготовление:
- Начните с приготовления теста. Масло комнатной температуры разотрите с 1 ст. л. сахара, щепоткой соли и ванильным сахаром.
- Добавьте творог и снова разотрите до однородной массы.
- Вмешайте ложкой просеянную муку с разрыхлителем – и получите довольно крупную крошку.
- Влейте 1 ст. л. холодного молока и замесите тесто. Если нужно, добавьте ещё немного муки. Скатайте тесто в шар, положите в пакет и уберите на 30 мин. (или больше) в холодильник.
- После того как тесто охладилось и схватилось, разделите его на 3 или 4 равные части.
- Раскатайте каждую часть в лепешку.
- Теперь можно приготовить начинку. Заранее её делать не рекомендую, т. к. клубника очень быстро пускает сок. Нарежьте клубнику на кусочки.
- Аккуратно смешайте с сахаром и крахмалом.
- Разложите по центру лепешек.
- Сформируйте галеты, поднимая и защипывая края теста.
- В каждую галету положите по 2-3 небольших кусочка сливочного масла и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
- Дайте галетам полностью остыть и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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