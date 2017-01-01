По содержанию витамина С клубника уступает только смородине. Обладает противовоспалительным, антисептическим и иммуномодулирующим действием, очищает организм от токсинов и солей тяжелых металлов.

Клубника: как выбрать и как хранить Pinterest.com

Как выбрать хорошую клубнику

Конечно же, лучше всего есть свежесобранную клубнику. Особенно, если ее собрали утром или в прохладную погоду. Самая сладкая ягода поспевает в солнечный день, а вот сорванная в пасмурную погоду – кислая.

При покупке клубники в магазине или на рынке выбирайте крепкие ярко-красные ягоды со свежими цветоножками. Удаление или разрушение последних, значит что и витамин С в ягодах разрушается.

Клубника: как выбрать и как хранить Pinterest.com

Помните: если хотя бы одна ягода в упаковке начала плесневеть, то споры плесени уже распространились и на другие ягоды, хотя это может быть незаметно невооруженным глазом.

Как хранить клубнику

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Хранить ягоды при комнатной температуре можно не дольше нескольких часов – этот процесс также способствует разрушению витамина С и потемнению ягод. Не рекомендуется хранить клубнику, особенно покупную, неизвестного происхождения, в холодильнике. Поскольку ягода, выращенная с участием нитратов, может накапливать в себе канцерогены. Специалисты советуют съедать клубнику в течение двух суток после сбора урожая. Если же все-таки необходимость в хранении ягоды в холодильнике существует, то не стоит мыть клубнику перед хранением.

Клубника: как выбрать и как хранить Pinterest.com

Мыть клубнику надо в проточной воде, не срывая цветоножки, иначе вода проникнет в ягоду и она размякнет.

Чтобы заморозить клубнику, ее следует разложить на поднос. Уже замороженные ягоды можно сложить вместе, лучше небольшими порциями, так как размороженную клубнику повторно не замораживают.

Замороженная клубника может храниться около 6 месяцев.

Но замороженная клубника при разморозке все равно «раскисает». Вода, скопившаяся в ягоде, при разморозке прорывает кожицу плода. По этой причине замороженную клубнику употребляют, как правило, не цельную, а растолченную. В таком случает можно заморозить сразу пюре: сделайте клубничное пюре, добавьте сахар (100–200 г на 1 кг ягод), заморозьте в пластиковой емкости.

Клубника - хороший афродизиак

Не зря клубнику считают и символом любви. Думаете, это только благодаря красному цвету ягод?

Клубника: как выбрать и как хранить Pinterest.com

В клубнике содержаться самые приятные для нашего организма вещества – эндорфины, так называемые «гормоны радости», которые улучшают настроение и обостряют чувства.

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Свойства природного афродизиака кроются также в мелких клубничных зернышках, в составе которых есть цинк, который способствует выработке тестостерона у мужчин. Кроме того, вещества, содержащиеся в ягоде, благотворно влияют на приток крови ко всем без исключения органам. Пьянящая клубника с шампанским не просто так стала столь популярной для романтического ужина: углекислый газ, содержащийся в шампанском, расщепляет фруктовый сахар в клубнике, что повышает уровень женских гормонов.

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