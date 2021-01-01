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Одуванчики в кляре: необычно и вкусно

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А вы пробовали жареные одуванчики? Это отличная закуска о которой мало кто знает. Рекомендуем!
Жаренные одуванчики
Жаренные одуванчики
pinterest.com

Ингредиенты

  • Мука - 2-3 ст.л.
  • Лук - 1/2 шт
  • Отруби - 1 ст.л.
  • Цедра лимона - 1/2 ч.л.
  • Перец чили - щепотка
  • Молотый кориандр - щепотка
  • Соль - по вкусу
  • Яйцо - 1 шт
  • Кефир - 2 ст.л.
  • Растительное масло - для жарки

Способ приготовления

  1. Подготовьте цветы одуванчиков.
  2. Промойте одуванчики и просушите бумажным полотенцем.
  3. Для приготовления кляра смешайте муку, обруби, специи, яйцо, соль и кефир.
  4. На терке натрите лук и добавьте его в тесто.
  5. Хорошенько все размешайте, чтобы не было комочков.
  6. Хорошо обмакните цветы одуванчиков в кляр и обжаривайте на растительном масле на сковороде.

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Теги: одуванчики, что приготовить, рецепт, необычная еда
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Источник: Ivona

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