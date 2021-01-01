Одуванчики в кляре: необычно и вкусно
А вы пробовали жареные одуванчики? Это отличная закуска о которой мало кто знает. Рекомендуем!
Ингредиенты
- Мука - 2-3 ст.л.
- Лук - 1/2 шт
- Отруби - 1 ст.л.
- Цедра лимона - 1/2 ч.л.
- Перец чили - щепотка
- Молотый кориандр - щепотка
- Соль - по вкусу
- Яйцо - 1 шт
- Кефир - 2 ст.л.
- Растительное масло - для жарки
Способ приготовления
- Подготовьте цветы одуванчиков.
- Промойте одуванчики и просушите бумажным полотенцем.
- Для приготовления кляра смешайте муку, обруби, специи, яйцо, соль и кефир.
- На терке натрите лук и добавьте его в тесто.
- Хорошенько все размешайте, чтобы не было комочков.
- Хорошо обмакните цветы одуванчиков в кляр и обжаривайте на растительном масле на сковороде.
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