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Напиток сезона: газировка из цветов бузины

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Вкусную и ароматную газировку вы можете приготовить из цветов бузины, лимона, сахара и обычной воды. Рекомендуем!
Вкусный напиток из цветов бузины
Вкусный напиток из цветов бузины
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Ингредиенты

  • Цветы бузины - 8 соцветий
  • Вода - 6 л
  • Сахар - 700 гр
  • Лимон - 1 штука
  • Белый винный уксус - 25 мл

Способ приготовления

  1. Вымойте и порежьте лимон на дольки.
  2. Тщательно вымойте объёмную посуду и поместите в неё все ингредиенты.
  3. Оставьте, не закрывая, настаиваться на 24 часа (можете накрыть марлей или салфеткой).
  4. Профильтруйте, разлейте по бутылкам и закупорьте пробками. 
  5. Через 40 дней газированный напиток из цветов бузины будет готов!

Напиток будет бродить внутри бутылок, обычная пробка может не выдержать давления, поэтому подбирайте соответствующие пробки, например, для игристых вин и шампанского.

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Теги: бузина, напитки, вкусно и полезно, рецепт, газировка
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