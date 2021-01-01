Напиток сезона: газировка из цветов бузины
Вкусную и ароматную газировку вы можете приготовить из цветов бузины, лимона, сахара и обычной воды. Рекомендуем!
Ингредиенты
- Цветы бузины - 8 соцветий
- Вода - 6 л
- Сахар - 700 гр
- Лимон - 1 штука
- Белый винный уксус - 25 мл
Способ приготовления
- Вымойте и порежьте лимон на дольки.
- Тщательно вымойте объёмную посуду и поместите в неё все ингредиенты.
- Оставьте, не закрывая, настаиваться на 24 часа (можете накрыть марлей или салфеткой).
- Профильтруйте, разлейте по бутылкам и закупорьте пробками.
- Через 40 дней газированный напиток из цветов бузины будет готов!
Напиток будет бродить внутри бутылок, обычная пробка может не выдержать давления, поэтому подбирайте соответствующие пробки, например, для игристых вин и шампанского.
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