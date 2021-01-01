Лилия Ребрик подсказала, как вкусно приготовить спаржу

Украинская ведущая поделилась рецептом блюда, которое подойдет для семейного ужина дома и для пикника на природе.

Популярная украинская ведущая и актриса, звезда утреннего шоу «Ранок з Україною» Лилия Ребрик решила поделиться с читателями своей странички в Инстаграм рецептом любимого блюда. Знаменитость рассказала, что можно приготовить со спаржи.

«Кто-то говорит: «дорого-богато», но на самом деле очень-очень-очень полезно. Хочу вам предложить вкуснейший рецепт с спаржи. Понимаю, что сейчас 100 граммов стоит как килограмм клубники в разгар сезона, но советую: побалуйте себя этим деликатесом! Вы точно заслужили! К тому же - спаржу очень легко готовить! Немного отварил и поджарил - и, считай, готово! Но у меня рецепт изысканный! Пригодится и для приема гостей, которых вы хотите поразить вкусной едой, и для семейного ужина, и для пикника, если вдруг под рукой будет гриль», - заинтриговала подписчиков Лилия.

Рецепт спаржи с беконом в духовке или на гриле от Лилии Ребрик:

Читай также: ТОП-3 полезных соусов к шашлыку от Марины Боржемской 1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

1. Разогрейте духовку до 200 градусов. 2. 700 г. спаржи нарежьте в длину по 7-10 см.

3. Полейте ее небольшим количеством оливкового масла и добавьте щепотку черного перца.

4. Каждый стебель оберните тоненьким кусочком копченого бекона.

5. Выложите в форму для запекания и готовьте 12 минут, пока бекон не станет хрустящим, а спаржа - нежной и мягкий. На гриле также нужно готовить 10-12 минут.

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