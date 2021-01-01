ТОП-3 полезных соусов к шашлыку от Марины Боржемской
Эти вкусные соусы для пикника подойдут не только к мясу, но и к овощам.
Начался сезон пикников, а, значит, новые рецепты от известного фитнес-тренера и диетолога Марины Боржемской будут весьма кстати.
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Экс-звезда проекта «Зважені та щасливі» опубликовала в Инстаграм пошаговую инструкцию по приготовлению полезных соусов из томатной пасты, кефира и с кензой. Соусы подойдут не только к шашлыку, но и к овощам.
СОУС К ШАШЛЫКУ ИЗ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ
Ингредиенты:
- Томатная паста - 70 г.
- Вода - 150 мл.
- Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
- Сушеный базилик - 1 ч. л.
- Сахар - 1 ч. л.
- Кинза/Петрушка - 3-5 веточек
- Чеснок - 1-2 зуб.
- Соль, острый перец по вкусу
Приготовление:
- В небольшую кастрюльку кладем томатную пасту, сахар и соль по вкусу, базилик, черный перец и пропущенный через пресс чеснок.
- Вливаем воду, оставляя 50 мл для разведения крахмала. Перемешиваем и варим смесь на огне 3 минуты.
- В отдельном стакане растворяем оставленной водой крахмал, получаем так называемое крахмальное молочко.
- Помешивая томатный соус в кастрюльке круговыми движениями, вводим крахмальное молочко. Доводим до кипения и необходимой густоты, регулируя ее по своему усмотрению. Остудите и добавьте измельченную зелень.
БЕЛЫЙ СОУС К МЯСУ И ОВОЩАМ
Ингредиенты:
- Кефир - 200 мл.
- Сметана 10-20% - 100 г.
- Огурец - 1 шт.
- Зелень - 1 пучок
- Чеснок - 3-4 зуб.
- Черный молотый перец - 0.5 ч. л.
- Соль по вкусу
- Розмарин, базилик, тимьян по 1-2 щепотки
Приготовление:
- Натрите на мелкой терке огурец, порубите мелко зелень и дольки чеснока.
- Соедините сметану с кефиром, чтобы получить единую смесь, а затем добавьте все измельченные ингредиенты.
- Постепенно добавляйте в полученную массу соль и перец, а после добавьте розмарин, базилик, тимьян. Оставьте настояться в холодильнике около 10 минут.
СОУС С КИНЗОЙ
Ингредиенты:
- Кинза - 1 пучок
- Чеснок - 2 зуб.
- Лимонный сок - 50 мл.
- Цедра лимона - 2 ч. л.
- Мед - 2 ч. л.
- Масло - 100 мл.
- Соль, красный перец по вкусу
Приготовление:
- Поместите в чашу блендера масло и веточки кинзы, отделив от нее крупные стебли. Взбейте до однородной массы.
- Добавьте соль, перец, красный перец, цедру и сок лимона. Тщательно перемешайте.
- Добавьте мед и пропущенный через пресс чеснок. Еще раз тщательно перемешайте и дайте настояться около часа.
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