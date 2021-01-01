ТОП-3 полезных соусов к шашлыку от Марины Боржемской

Эти вкусные соусы для пикника подойдут не только к мясу, но и к овощам.

Начался сезон пикников, а, значит, новые рецепты от известного фитнес-тренера и диетолога Марины Боржемской будут весьма кстати.

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Экс-звезда проекта «Зважені та щасливі» опубликовала в Инстаграм пошаговую инструкцию по приготовлению полезных соусов из томатной пасты, кефира и с кензой. Соусы подойдут не только к шашлыку, но и к овощам.

СОУС К ШАШЛЫКУ ИЗ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ



Ингредиенты:

Томатная паста - 70 г.

Вода - 150 мл.

Кукурузный крахмал - 1 ст. л.

Сушеный базилик - 1 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Кинза/Петрушка - 3-5 веточек

Чеснок - 1-2 зуб.

Соль, острый перец по вкусу

Приготовление:

В небольшую кастрюльку кладем томатную пасту, сахар и соль по вкусу, базилик, черный перец и пропущенный через пресс чеснок.

Вливаем воду, оставляя 50 мл для разведения крахмала. Перемешиваем и варим смесь на огне 3 минуты.

В отдельном стакане растворяем оставленной водой крахмал, получаем так называемое крахмальное молочко.

Помешивая томатный соус в кастрюльке круговыми движениями, вводим крахмальное молочко. Доводим до кипения и необходимой густоты, регулируя ее по своему усмотрению. Остудите и добавьте измельченную зелень.

БЕЛЫЙ СОУС К МЯСУ И ОВОЩАМ

Ингредиенты:

Кефир - 200 мл.

Сметана 10-20% - 100 г.

Огурец - 1 шт.

Зелень - 1 пучок

Чеснок - 3-4 зуб.

Черный молотый перец - 0.5 ч. л.

Соль по вкусу

Розмарин, базилик, тимьян по 1-2 щепотки

Приготовление:

Натрите на мелкой терке огурец, порубите мелко зелень и дольки чеснока.

Соедините сметану с кефиром, чтобы получить единую смесь, а затем добавьте все измельченные ингредиенты.

Постепенно добавляйте в полученную массу соль и перец, а после добавьте розмарин, базилик, тимьян. Оставьте настояться в холодильнике около 10 минут.

СОУС С КИНЗОЙ

Ингредиенты:

Кинза - 1 пучок

Чеснок - 2 зуб.

Лимонный сок - 50 мл.

Цедра лимона - 2 ч. л.

Мед - 2 ч. л.

Масло - 100 мл.

Соль, красный перец по вкусу



Приготовление:

Поместите в чашу блендера масло и веточки кинзы, отделив от нее крупные стебли. Взбейте до однородной массы.

Добавьте соль, перец, красный перец, цедру и сок лимона. Тщательно перемешайте.

Добавьте мед и пропущенный через пресс чеснок. Еще раз тщательно перемешайте и дайте настояться около часа.

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