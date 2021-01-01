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ТОП-3 полезных соусов к шашлыку от Марины Боржемской

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Эти вкусные соусы для пикника подойдут не только к мясу, но и к овощам.
ТОП-3 полезных соусов к шашлыку от Марины Боржемской
ТОП-3 полезных соусов к шашлыку от Марины Боржемской
instagram.com/uzelkova.marina

Начался сезон пикников, а, значит, новые рецепты от известного фитнес-тренера и диетолога Марины Боржемской будут весьма кстати.

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Экс-звезда проекта «Зважені та щасливі» опубликовала в Инстаграм пошаговую инструкцию по приготовлению полезных соусов из томатной пасты, кефира и с кензой. Соусы подойдут не только к шашлыку, но и к овощам.

СОУС К ШАШЛЫКУ ИЗ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ


Ингредиенты:

  • Томатная паста - 70 г.
  • Вода - 150 мл.
  • Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
  • Сушеный базилик - 1 ч. л.
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Кинза/Петрушка - 3-5 веточек
  • Чеснок - 1-2 зуб.
  • Соль, острый перец по вкусу

Приготовление:

  • В небольшую кастрюльку кладем томатную пасту, сахар и соль по вкусу, базилик, черный перец и пропущенный через пресс чеснок.
  • Вливаем воду, оставляя 50 мл для разведения крахмала. Перемешиваем и варим смесь на огне 3 минуты.
  • В отдельном стакане растворяем оставленной водой крахмал, получаем так называемое крахмальное молочко.
  • Помешивая томатный соус в кастрюльке круговыми движениями, вводим крахмальное молочко. Доводим до кипения и необходимой густоты, регулируя ее по своему усмотрению. Остудите и добавьте измельченную зелень.

 

БЕЛЫЙ СОУС К МЯСУ И ОВОЩАМ

 

Ингредиенты:

  • Кефир - 200 мл.
  • Сметана 10-20% - 100 г.
  • Огурец - 1 шт.
  • Зелень - 1 пучок
  • Чеснок - 3-4 зуб.
  • Черный молотый перец - 0.5 ч. л.
  • Соль по вкусу
  • Розмарин, базилик, тимьян по 1-2 щепотки

Приготовление:

  • Натрите на мелкой терке огурец, порубите мелко зелень и дольки чеснока.
  • Соедините сметану с кефиром, чтобы получить единую смесь, а затем добавьте все измельченные ингредиенты.
  • Постепенно добавляйте в полученную массу соль и перец, а после добавьте розмарин, базилик, тимьян. Оставьте настояться в холодильнике около 10 минут.

 

СОУС С КИНЗОЙ

 

Ингредиенты:

  • Кинза - 1 пучок
  • Чеснок - 2 зуб.
  • Лимонный сок - 50 мл.
  • Цедра лимона - 2 ч. л.
  • Мед - 2 ч. л.
  • Масло - 100 мл.
  • Соль, красный перец по вкусу


Приготовление:

  • Поместите в чашу блендера масло и веточки кинзы, отделив от нее крупные стебли. Взбейте до однородной массы.
  • Добавьте соль, перец, красный перец, цедру и сок лимона. Тщательно перемешайте.
  • Добавьте мед и пропущенный через пресс чеснок. Еще раз тщательно перемешайте и дайте настояться около часа.

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Теги: пикник, что приготовить, соусы к мясу, соусы к шашлыку, шашлык, Марина Боржемская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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