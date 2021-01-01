Маричка Падалко подсказала, как правильно приготовить бельгийские вафли

Ведущая канала 1+1 Маричка Падалко поделилась собственными лайфхаками по приготовлению настоящих бельгийских вафель.

Ведущая новостной программы ТСН Маричка Падалко поделилась с поклонниками рецептом вкусного блюда. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала простую инструкцию по приготовлению бельгийских вафель.

«За год, как появилась вафельница дома, я перепробовала множество рецептов - и этот мне кажется наиболее похожим на «бельгийские» вафли. Он быстрой и простой - так что приготовить и снять видео можно одним махом», - заинтриговала Маричка.

Список ингредиентов для приготовления бельгийских вафель:

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3 яйца 150 г. сахара

180 г. растопленного масла

200 мл. молока

1,5 ч. л. разрыхлителя

300 г. просеянной муки

Как приготовить бельгийские вафли: пошаговая инструкция

Взбить яйца с сахаром Добавить растопленное масло Долить молоко Добавить муку с разрыхлителем Тщательно все перемешать Далее - выпекание согласно технологии вашего устройства

Ведущая опубликовала видео, где она готовить блюдо по этому рецепту и поделилась собственными кулинарными лайфхаками.

Лайфхаки Марички Падалко по приготовлению вафель

Я не смазываю вафельные панели маслом - этот рецепт содержит достаточно масла сам по себе, чтобы тесто не пригорало

Читай также: ТОП-3 лучших пасхальных рецепта со всего мира Я перевертываю вафли в процессе выпекания, хотя панели с двух сторон идентичны. Так вафли выпекаются под одинаковым давлением и получаются более равномерные на вид

Я перевертываю вафли в процессе выпекания, хотя панели с двух сторон идентичны. Так вафли выпекаются под одинаковым давлением и получаются более равномерные на вид Эти вафли выйдут достаточно «твердые», даже немного с «корочкой»

Плотность теста будет зависеть от того, какой концентрации масло вы вливаете в смесь - хорошо растопленное или нет

Если тесто густое, не кладите его слишком много в форму. Оно начнет таять во время приготовления и вылезет за пределы формы. (Мы это дома называем «мамина вафля» - потому что именно эти ненужные кусочки я могу иногда себе взять)

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