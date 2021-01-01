Маричка Падалко подсказала, как правильно приготовить бельгийские вафли
Ведущая новостной программы ТСН Маричка Падалко поделилась с поклонниками рецептом вкусного блюда. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала простую инструкцию по приготовлению бельгийских вафель.
«За год, как появилась вафельница дома, я перепробовала множество рецептов - и этот мне кажется наиболее похожим на «бельгийские» вафли. Он быстрой и простой - так что приготовить и снять видео можно одним махом», - заинтриговала Маричка.
Список ингредиентов для приготовления бельгийских вафель:
Читай также: «Божественный» рецепт соленого чизкейка от Евгения Клопотенко3 яйца
- 150 г. сахара
- 180 г. растопленного масла
- 200 мл. молока
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 300 г. просеянной муки
Как приготовить бельгийские вафли: пошаговая инструкция
- Взбить яйца с сахаром
- Добавить растопленное масло
- Долить молоко
- Добавить муку с разрыхлителем
- Тщательно все перемешать
- Далее - выпекание согласно технологии вашего устройства
Ведущая опубликовала видео, где она готовить блюдо по этому рецепту и поделилась собственными кулинарными лайфхаками.
Лайфхаки Марички Падалко по приготовлению вафель
- Я не смазываю вафельные панели маслом - этот рецепт содержит достаточно масла сам по себе, чтобы тесто не пригорало
Читай также: ТОП-3 лучших пасхальных рецепта со всего мираЯ перевертываю вафли в процессе выпекания, хотя панели с двух сторон идентичны. Так вафли выпекаются под одинаковым давлением и получаются более равномерные на вид
- Эти вафли выйдут достаточно «твердые», даже немного с «корочкой»
- Плотность теста будет зависеть от того, какой концентрации масло вы вливаете в смесь - хорошо растопленное или нет
- Если тесто густое, не кладите его слишком много в форму. Оно начнет таять во время приготовления и вылезет за пределы формы. (Мы это дома называем «мамина вафля» - потому что именно эти ненужные кусочки я могу иногда себе взять)
Листайте карусель, чтобы посмотреть видео:
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