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Маричка Падалко подсказала, как правильно приготовить бельгийские вафли

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Ведущая канала 1+1 Маричка Падалко поделилась собственными лайфхаками по приготовлению настоящих бельгийских вафель.
Маричка Падалко подсказала, как правильно приготовить бельгийские вафли
Маричка Падалко подсказала, как правильно приготовить бельгийские вафли
freepik.com

Ведущая новостной программы ТСН Маричка Падалко поделилась с поклонниками рецептом вкусного блюда. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала простую инструкцию по приготовлению бельгийских вафель.

«За год, как появилась вафельница дома, я перепробовала множество рецептов - и этот мне кажется наиболее похожим на «бельгийские» вафли. Он быстрой и простой - так что приготовить и снять видео можно одним махом», - заинтриговала Маричка.

Список ингредиентов для приготовления бельгийских вафель:

 

Как приготовить бельгийские вафли: пошаговая инструкция

 

  1. Взбить яйца с сахаром
  2. Добавить растопленное масло
  3. Долить молоко
  4. Добавить муку с разрыхлителем
  5. Тщательно все перемешать
  6. Далее - выпекание согласно технологии вашего устройства

Ведущая опубликовала видео, где она готовить  блюдо по  этому рецепту и поделилась собственными кулинарными лайфхаками.

Лайфхаки Марички Падалко по приготовлению вафель

 

  • Я не смазываю вафельные панели маслом - этот рецепт содержит достаточно масла сам по себе, чтобы тесто не пригорало

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    Я перевертываю вафли в процессе выпекания, хотя панели с двух сторон идентичны. Так вафли выпекаются под одинаковым давлением и получаются более равномерные на вид
  • Эти вафли выйдут достаточно «твердые», даже немного с «корочкой»
  • Плотность теста будет зависеть от того, какой концентрации масло вы вливаете в смесь - хорошо растопленное или нет
  • Если тесто густое, не кладите его слишком много в форму. Оно начнет таять во время приготовления и вылезет за пределы формы. (Мы это дома называем «мамина вафля» - потому что именно эти ненужные кусочки я могу иногда себе взять)

Листайте карусель, чтобы посмотреть видео:

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Теги: Маричка Падалко, бельгийские вафли, рецепты, десерты
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Источник: ivonа bigmir)net

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