Сырный суп по‑французски с курицей: пошаговый рецепт
Удивите своих близких вкуснейшим сырным супом по-французски!
Ингредиенты:
- Филе куриное - 500 г
- Сыр плавленый - 200 г
- Картофель - 400 г
Читай также: Курица в кисло-сладком соусе по-китайскиЛук репчатый - 150 г
- Морковь - 180 г
- Масло сливочное - 30 г
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Как приготовить сырный суп по‑французски с курицей:
- Филе курицы помыть, разрезать на небольшие кусочки, выложить в кастрюлю, залить холодной водой, поставить на огонь. Довести до кипения, варить на небольшом огне до готовности (около 30 минут).
- Тем временем картофель очистить, помыть, разрезать на кусочки.
- Морковь очистить, помыть, нарезать соломкой. Очистить, помыть и нарезать кубиками лук.
- Добавить к куриному филе подготовленный картофель. Варить на небольшом огне 15 минут.
- Разогреть сковороду, выложить сливочное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Тушить, помешивая, около 3 минут на небольшом огне.
- Выложить в кастрюлю зажарку, посолить, поперчить. Варить 3–4 минуты.
- Нарезать небольшими кусочками плавленый сыр.
- Зелень помыть и мелко нарезать. В суп добавить плавленый сыр и зелень, хорошенько помешать и выключить огонь.
- Подавать рекомендуется с сухариками.
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