Сырный суп по‑французски с курицей: пошаговый рецепт

Удивите своих близких вкуснейшим сырным супом по-французски!

Ингредиенты:

Филе куриное - 500 г

Сыр плавленый - 200 г

Картофель - 400 г

Читай также: Курица в кисло-сладком соусе по-китайски Лук репчатый - 150 г

Лук репчатый - 150 г Морковь - 180 г

Масло сливочное - 30 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень - по вкусу

Как приготовить сырный суп по‑французски с курицей:

Филе курицы помыть, разрезать на небольшие кусочки, выложить в кастрюлю, залить холодной водой, поставить на огонь. Довести до кипения, варить на небольшом огне до готовности (около 30 минут). Тем временем картофель очистить, помыть, разрезать на кусочки. Морковь очистить, помыть, нарезать соломкой. Очистить, помыть и нарезать кубиками лук. Добавить к куриному филе подготовленный картофель. Варить на небольшом огне 15 минут. Разогреть сковороду, выложить сливочное масло. В горячее масло выложить лук и морковь. Тушить, помешивая, около 3 минут на небольшом огне. Выложить в кастрюлю зажарку, посолить, поперчить. Варить 3–4 минуты. Нарезать небольшими кусочками плавленый сыр. Зелень помыть и мелко нарезать. В суп добавить плавленый сыр и зелень, хорошенько помешать и выключить огонь. Подавать рекомендуется с сухариками.

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