Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: пошаговый рецепт

Порадуйте своих близких вкусным блюдом!

Ингредиенты:

Куриная грудка - 500 г

Крахмал кукурузный - 4 ст.л.

Растительное масло - 3 ст.л.

Кунжутные семечки - 1 ст.л.

Сахар - 4 ст.л.

Уксус яблочный - 3 ст.л.

Кетчуп - 3 ст.л.

Соевый соус

Кунжутное масло - 1 ст.л.

Соль - 2 ч.л.

Перец черный молотый - 1/2 ч.л.

Перец красный чили хлопья - 1 ч.л.

Чеснок - 3 зубчика

Вода - 2 ст.л.

Рис - 1 стакан

Вода - 2 стакана

Как приготовить курицу в кисло-сладком соусе по-китайски:

Промойте рис в холодной воде, залейте 2 стаканами кипятка, доведите до кипения и варите 15 минут на слабом огне до готовности, добавьте 1 ч.л. соли. Нарежьте курицу на небольшие кусочки (примерно 2х2 см). В нарезанную курицу добавьте соль, черный перец, 3 ст.л. крахмала и хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу на сильном огне 3-4 минуты, выложите курицу из сковороды. Добавьте в сковороду сахар, уксус, кетчуп, соевый соус, кунжутное масло, сахар, чеснок и на среднем огне доведите до кипения. Смешайте 1 ст.л. кукурузного крахмала с 2-мя ст.л. воды, перемешайте и добавьте в соус. Варите соус на очень слабом огне 1 минуту, до загустения. Добавьте в соус обжаренную курицу и перемешайте, жарьте 1-2 минуты на слабом огне. Готовую курицу в кисло - сладком соусе по - китайски посыпьте кунжутом и зеленым луком. Подавайте с рисом.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.