Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: пошаговый рецепт
Порадуйте своих близких вкусным блюдом!
Ингредиенты:
- Куриная грудка - 500 г
- Крахмал кукурузный - 4 ст.л.
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Кунжутные семечки - 1 ст.л.
- Сахар - 4 ст.л.
- Уксус яблочный - 3 ст.л.
- Кетчуп - 3 ст.л.
- Соевый соус
- Кунжутное масло - 1 ст.л.
- Соль - 2 ч.л.
- Перец черный молотый - 1/2 ч.л.
- Перец красный чили хлопья - 1 ч.л.
- Чеснок - 3 зубчика
- Вода - 2 ст.л.
- Рис - 1 стакан
- Вода - 2 стакана
Как приготовить курицу в кисло-сладком соусе по-китайски:
- Промойте рис в холодной воде, залейте 2 стаканами кипятка, доведите до кипения и варите 15 минут на слабом огне до готовности, добавьте 1 ч.л. соли.
- Нарежьте курицу на небольшие кусочки (примерно 2х2 см).
- В нарезанную курицу добавьте соль, черный перец, 3 ст.л. крахмала и хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу на сильном огне 3-4 минуты, выложите курицу из сковороды.
- Добавьте в сковороду сахар, уксус, кетчуп, соевый соус, кунжутное масло, сахар, чеснок и на среднем огне доведите до кипения.
- Смешайте 1 ст.л. кукурузного крахмала с 2-мя ст.л. воды, перемешайте и добавьте в соус.
- Варите соус на очень слабом огне 1 минуту, до загустения.
- Добавьте в соус обжаренную курицу и перемешайте, жарьте 1-2 минуты на слабом огне.
- Готовую курицу в кисло - сладком соусе по - китайски посыпьте кунжутом и зеленым луком. Подавайте с рисом.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.