Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: пошаговый рецепт

Порадуйте своих близких вкусным блюдом!
Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: пошаговый рецепт
Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: пошаговый рецепт
Pinterest

Ингредиенты:

  • Куриная грудка - 500 г
  • Крахмал кукурузный - 4 ст.л.
  • Растительное масло - 3 ст.л.
  • Кунжутные семечки - 1 ст.л.
  • Сахар - 4 ст.л.
  • Уксус яблочный - 3 ст.л.
  • Кетчуп - 3 ст.л.
  • Соевый соус
  • Кунжутное масло - 1 ст.л.
  • Соль - 2 ч.л.
  • Перец черный молотый - 1/2 ч.л.
  • Перец красный чили хлопья - 1 ч.л.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Вода - 2 ст.л.
  • Рис - 1 стакан
  • Вода - 2 стакана

Как приготовить курицу в кисло-сладком соусе по-китайски:

  1. Промойте рис в холодной воде, залейте 2 стаканами кипятка, доведите до кипения и варите 15 минут на слабом огне до готовности, добавьте 1 ч.л. соли.
  2. Нарежьте курицу на небольшие кусочки (примерно 2х2 см).
  3. В нарезанную курицу добавьте соль, черный перец, 3 ст.л. крахмала и хорошо перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу на сильном огне 3-4 минуты, выложите курицу из сковороды.
  5. Добавьте в сковороду сахар, уксус, кетчуп, соевый соус, кунжутное масло, сахар, чеснок  и на среднем огне доведите до кипения.
  6. Смешайте 1 ст.л. кукурузного крахмала с 2-мя ст.л. воды, перемешайте и добавьте в соус.
  7. Варите соус на очень слабом огне 1 минуту, до загустения.
  8. Добавьте в соус обжаренную курицу и перемешайте, жарьте 1-2 минуты на слабом огне.
  9. Готовую курицу в кисло - сладком соусе по - китайски посыпьте кунжутом и зеленым луком. Подавайте с рисом.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь