Звездная паска: ТОП-5 рецептов от знаменитостей

В преддверии великого православного праздника – Пасхи, многие знаменитости пекут паски сами.

Наталья Могилевская и Елизавета Глинская instagram.com/liza_arzamasova

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Предлагаем несколько звездных рецептов вкусных пасочек, перед которыми сложно устоять.

Бездрожжевая паска от Ольги Сумской

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась новым рецептом бездрожжевых пасок, которые готовила впервые. По словам знаменитости, получилось очень вкусно и нежно.

Ингредиенты:

5 яиц

сахар - 200 гр.

молоко - 180 мл

сливочное масло – 230 гр.

мука – 440 гр.

разрыхлитель – 12 гр.

цедра одного лимона

цукаты

Этапы приготовления:

Миксером взбить яйца с сахаром до пены 3-4 мин. Добавляем теплое молоко, мягкое сливочное масло, и продолжаем взбивать на низких оборотах. Смешиваем муку с маленькой пачкой разрыхлителя, и добавляем ко взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером. В тесто добавляем потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешиваем. Перекладываем в бумажные или обычные формы немного больше половины, и выпекаем 40-45 мин при температуре 180 градусов!

Творожная паска от Натальи Могилевской

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с фанатами рецептом полезной творожной паски, которая не навредит фигуре.

Ингредиенты:

сироп агавы (или другой натуральный подсластитель) – 130 г

творог (жирный) – 1 кг 250 г

яйца (крупные) – 10 шт.

жирные сливки – 80 г

изюм и цукаты – по 4 стол. ложки

манка – 140 г

Этапы приготовления:

Свежий творог обязательно протрите через сито или пробейте блендером. Добавьте подсластитель, сливки и просеянную манку, перемешайте. Желтки яиц взбейте и добавьте к ним творожную массу. Взбейте белки в густую пену, и осторожно соедините с творожной массой. Аккуратно все вымешайте лопаткой, чтобы творожная паска приобрела воздушные пузырьки. Добавьте цукаты, изюм и перемешайте. Выложите паску в форму, смазанную сливочным маслом. Форма должна быть заполнена примерно на ¾ объема. Готовить пасху из творога 40-45 минут в хорошо прогретой духовке при 180 градусах.

Полезная паска от Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова поделилась рецептом паски, которая не навредит фигуре. Поскольку у знаменитости нет много свободного времени, она использует готовую смесь, которая гораздо облегчает процесс готовки.

Ингредиенты:

4 яйца

10 ст.л. молока

40 г. сливочного или растительного масла

готовая смесь для полезных пасок, в состав которой входит: мука тапиоки, мука рисовая безглютеновая, мука миндальная, мука из нешлифованого риса безглютеновая, мука из зелёной гречки, безглютеновая, эритритол (натуральный сахарозаменитель), кокосовый сахар, безглютеновый разрыхлитель, ксантовая камедь (клетчатка, натуральный загуститель), гималайская соль.

Этапы приготовления:

Смешать все ингредиенты: яйца, молоко, масло и смесь. Смазать форму растительным маслом, разогреть духовку до 160-180 градусов и выпекать паски 50 минут. Для безопасной глазури на белках с эритролом потребуется 3 яйца (отделяем желтки от белков), 6 ст.л. эритрола. Взбиваем в густую пену до пиков.

Творожная мини-паска с сухофруктами от Аниты Луценко

Профессиональный тренер Анита Луценко поделилась вкусным рецептом полезной мини-паски с сухофруктами и цукатами.

Ингредиенты:

рикотта — 120 г

творог — 120 г

банан — 1/2 шт.

сухофрукты — 20 г

орехи — 10 г

сливки 15% (растительные сливки или молоко) — 1-2 ст. л.

тертый черный шоколад 80% — 1 ч. л. ⠀

Этапы приготовления:

Смешать творог, банан и рикотту в блендере до однородной консистенции. Добавить сливки. В творожную массу добавить мелко нарезанные сухофрукты и орехи. Выложить в специальную форму для паски, и поставить под гнёт в холодильник на несколько часов. Посыпать готовую паску шоколадом.

Творожная паска по рецету Аниты Луценко freepik.com

Паска по старинному рецепту от Елизаветы Глинской

Судья проекта «МастерШеф» Елизавета Глинская поделилась рецептом традиционной львовской паски, с украшением из теста.

Ингредиенты:

Для опары:

300 мл молока

50 г свежих дрожжей

50 г сахара

200 г муки

Для теста:

150 г целых яиц

40 г желтков

130 г сливочного масла

30 мл растительного масла

120 г сахара

20 мл водки

3 г соли

700 г муки

200 г изюма

Поэтапный процесс приготовления паски Елизавета Глинская показала в видеоролике, чтобы все желающие могли повторить.

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