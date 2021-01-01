Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей
Предлагаем приготовить необычную паску «Соловьиное гнездо». Готовится по принципу традиционного кулича, но подача отличается кардинально!
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 250 г
- Мука – 400 г
- Цукаты – 50 г
- Сливочное масло – 100 г
- Разрыхлитель – 1 уп.
- Лимон – 1/2 шт.
- Молоко – 300 мл
Способ приготовления
- Сначала разделите яйца на белки и желтки.
- Смешайте только желтки с мягким сливочным маслом и разотрите в однородную массу.
- Добавьте сахарный песок.
- Хорошо перемешайте, пока сахар не растворится.
- Добавьте к готовой яично-масляной смеси молоко.
- Соедините разрыхлитель с мукой, и всыпьте в жидкую часть.
- По желанию добавьте в тесто цукаты, изюм или орехи.
- Напоследок добавьте в тесто взбитые в пену белки. Они придадут выпечки мягкости.
Для приготовления шоколадного крема вам понадобятся:
- Крахмал – 2 ч. л.
- Какао – 0.5 ст.
- Сахар – 100 г
- Яйца – 1 шт.
- Сливочное масло по вкусу (немного)
Способ приготовления
- Соединяем сахар с 1 яйцом и взбиваем, добавляем по 2 ч. л крахмала и какао.
- В 250 мл закипевшего в кастрюльке молока - выкладываем подготовленную смесь из яиц, какао, сахара и крахмала, хорошо размешиваем и на небольшом огне доводим до загустения.
- Снимаем крем с огня, добавляем кусочек сливочного масла и ждем, пока крем немного остынет.
- Когда паска и крем готовы, приступаем непосредственно к подготовке.
- Разрезаем пасочку на три части и тщательно промазываем ее шоколадным кремом.
- В центре делаем небольшое углубление и также смазываем со всех сторон и сверху шоколадным кремом.
- С помощью кондитерского шприца и шоколадного крема украшаем паску полосочками, которые будут имитировать ветки гнезда.
- В само углубление кидаем разноцветные сладости. Это могут быть «морские камешки» или m&m's, а для придания реалистичности можно использовать декоративную птичку.
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