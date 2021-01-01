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Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей

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Предлагаем приготовить необычную паску «Соловьиное гнездо». Готовится по принципу традиционного кулича, но подача отличается кардинально!
Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей
Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей
pinterest.com

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 250 г
  • Мука – 400 г
  • Цукаты – 50 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Разрыхлитель – 1 уп.
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Молоко – 300 мл

Способ приготовления

  1. Сначала разделите яйца на белки и желтки.
  2. Смешайте только желтки с мягким сливочным маслом и разотрите в однородную массу.
  3. Добавьте сахарный песок.
  4. Хорошо перемешайте, пока сахар не растворится.
  5. Добавьте к готовой яично-масляной смеси молоко.
  6. Соедините разрыхлитель с мукой, и всыпьте в жидкую часть. 
  7. По желанию добавьте в тесто цукаты, изюм или орехи.
  8. Напоследок добавьте в тесто взбитые в пену белки. Они придадут выпечки мягкости.

Для приготовления шоколадного крема вам понадобятся:

  • Крахмал – 2 ч. л.
  • Какао – 0.5 ст.
  • Сахар – 100 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Сливочное масло по вкусу (немного)

Способ приготовления

  1. Соединяем сахар с 1 яйцом и взбиваем, добавляем по 2 ч. л крахмала и какао.
  2. В 250 мл закипевшего в кастрюльке молока - выкладываем подготовленную смесь из яиц, какао, сахара и крахмала, хорошо размешиваем и на небольшом огне доводим до загустения.
  3. Снимаем крем с огня, добавляем кусочек сливочного масла и ждем, пока крем немного остынет.
  4. Когда паска и крем готовы, приступаем непосредственно к подготовке. 
    Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей
    Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей
    pinterest.com
  5. Разрезаем пасочку на три части и тщательно промазываем ее шоколадным кремом. 
  6. В центре делаем небольшое углубление и также смазываем со всех сторон и сверху шоколадным кремом. 
    Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей
    Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей
    pinterest.com
  7. С помощью кондитерского шприца и шоколадного крема украшаем паску полосочками, которые будут имитировать ветки гнезда. 
    pinterest.com
  8. В само углубление кидаем разноцветные сладости. Это могут быть  «морские камешки» или m&m's, а для придания реалистичности можно использовать декоративную птичку.

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Теги: Супер, рецепт, Пасха, паска, лучшее
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Источник: Ivona

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