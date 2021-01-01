Предлагаем приготовить необычную паску «Соловьиное гнездо». Готовится по принципу традиционного кулича, но подача отличается кардинально!

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 250 г

Мука – 400 г

Цукаты – 50 г

Сливочное масло – 100 г

Разрыхлитель – 1 уп.

Лимон – 1/2 шт.

Молоко – 300 мл

Способ приготовления

Сначала разделите яйца на белки и желтки. Смешайте только желтки с мягким сливочным маслом и разотрите в однородную массу. Добавьте сахарный песок. Хорошо перемешайте, пока сахар не растворится. Добавьте к готовой яично-масляной смеси молоко. Соедините разрыхлитель с мукой, и всыпьте в жидкую часть. По желанию добавьте в тесто цукаты, изюм или орехи. Напоследок добавьте в тесто взбитые в пену белки. Они придадут выпечки мягкости.

Для приготовления шоколадного крема вам понадобятся:

Крахмал – 2 ч. л.

Какао – 0.5 ст.

Сахар – 100 г

Яйца – 1 шт.

Сливочное масло по вкусу (немного)

Способ приготовления

Соединяем сахар с 1 яйцом и взбиваем, добавляем по 2 ч. л крахмала и какао. В 250 мл закипевшего в кастрюльке молока - выкладываем подготовленную смесь из яиц, какао, сахара и крахмала, хорошо размешиваем и на небольшом огне доводим до загустения. Снимаем крем с огня, добавляем кусочек сливочного масла и ждем, пока крем немного остынет. Когда паска и крем готовы, приступаем непосредственно к подготовке. Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей pinterest.com Разрезаем пасочку на три части и тщательно промазываем ее шоколадным кремом. В центре делаем небольшое углубление и также смазываем со всех сторон и сверху шоколадным кремом. Пасхальный рецепт: паска «Соловьиное гнездо» без дрожжей pinterest.com С помощью кондитерского шприца и шоколадного крема украшаем паску полосочками, которые будут имитировать ветки гнезда. pinterest.com В само углубление кидаем разноцветные сладости. Это могут быть «морские камешки» или m&m's, а для придания реалистичности можно использовать декоративную птичку.

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